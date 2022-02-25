Hardline Protein Tozu Nedir?

Vücut geliştirme teknikleri veya ağır sporlarla ilgileniyorsanız, vücudunuzun çok miktarda proteine ​​ihtiyacı olacağını da bilmelisiniz.

Çünkü bu tür ağır egzersizlerle vücut, işin yoğunluğuna ve ağırlığına bağlı olarak günde ortalama 1.5-2-gram proteine ​​ihtiyaç duyar.

Yüksek kaliteli bir protein takviyesi arıyorsanız, Hardline protein tozu doğru bir seçenektir. Sporcu beslenme tozlarının Türkiye’deki ilk üreticisi olan Hardline, geniş ürün yelpazesi ile tüketicileri memnun etmektedir.

Hardline Protein Tozu Faydaları

Genel kapsamda Hardline protein tozu; karbonhidrat, yağ ve protein içeriği ile günlük ihtiyaçlarınızı karşılar. Ağır spor yaparken bile vücudun direnci azalmaz.

Meyve suyu gibi içeceklerle birlikte tüketilebildiği için tadı da içilebilir niteliktedir. Ayrıca lezzetler farklı olduğu için damak tadınıza uygun aromayı seçebilirsiniz ve içiminde zorlanmazsınız.

Günlük olarak Hardline protein tozu kaşık şeklinde kullanılmalıdır. Tabii ki, bu aynı zamanda kilo ağırlığını da bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

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