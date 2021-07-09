Girişimciliği destekleyen şirketler Girişimci Kurumlar Platformu’nda buluşuyor

Kurumsal şirketlerin girişimci kurumlara dönüşmelerini sağlayan Girişimci Kurumlar Platformu, yenilenen yüzü ile ekosistemini ve etki alanını büyütüyor.

“Türkiye Ekonomisi Girişimci Kurumlara Dönüşüyor” mottosuyla 2018 yılında faaliyete geçen Girişimci Kurumlar Platformu, yeni dönemde yenilenen yüzüyle ekosistemini ve etki alanını büyütüyor. Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin ‘girişimci kurumlara’ dönüşmesini amaçlayan platform, bu dönüşümün desteklenmesini, başarılı uygulamaları paylaşılmasını ve farkındalığın artırılmasını sağlıyor.

Kurumsal üyeleri ile geleceği şekillendiren ve inovatif bakış açısına sahip kurumsal liderleri bir araya getiren çatı platform, girişimci kültürünü yaygınlaştırarak daha iyi bir gelecek yaratma tutkusuyla sunduğu faydalara yeni dönemde eklemeler yapıyor.

Yeni dönemde dönüşüm; Academy, Connect ve Future

Girişimci Kurumlar Platformu’nun, yeni dönemde Türkiye’deki kurumsal şirketlerin hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmeleri için hayata geçirdiği yenilikler şöyle:

Kurum içi girişimcilik kaslarının gelişmesini sağlayan Academy , yıl boyu sürecek olan online etkinliklerle, girişimci kültüre dair ilhamlar sunar ve bilgi birikimi kazandırmayı hedefler.

, yıl boyu sürecek olan online etkinliklerle, girişimci kültüre dair ilhamlar sunar ve bilgi birikimi kazandırmayı hedefler. Anlamlı bağlar kurarak inovasyona öncülük eden Connect , kolektif bakış açıları oluştururken inovatif liderler arasında iş birliği köprüleri kurulmasını sağlar.

, kolektif bakış açıları oluştururken inovatif liderler arasında iş birliği köprüleri kurulmasını sağlar. Geleceğe uyum sağlama süreci için ortam hazırlayan Future, bireyleri beslemeyi amaçlayan herkese açık paneller, podcastler, bloglar ile yeni nesil projeler sunar.

İnovasyonu şekillendiren kurumlar tek çatı altında

Türkiye’de hız kazanan girişimcilik ekosisteminin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen platform, Türkiye’nin önde gelen kurumlarını girişimcilik dönüşümlerini desteklemek üzere tek bir çatı altında bir araya getiriyor. Özyeğin Üniversitesi’nin akademik partner olarak yer aldığı platform; Anadolu Efes, Otokoç Otomotiv, Doğuş Yeni Girişimler, Denizbank, Fibabanka, Softtech, Doğuş Oto, Multinet Up, Tüpraş, Kastamonu Entegre, Eczacıbaşı, Çalık Dijital gibi girişimcilik kültürüyle büyümeyi hedefleyen 7 farklı sektörden 20’ye yakın kurumu kapsıyor.

Başkanlığını Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’nin yaptığı Danışma Kurulu’nda Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, General Electric Türkiye CEO’su Canan Özsoy, Softtech Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko, Girişimci Kurumlar Platformu Kurucusu İhsan Elgin, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut yer alıyor.