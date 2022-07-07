Hepsiburada’nın “okullu” influencer’larını Hypers Academy yetiştirecek

Erdal Kaplanseren | Teknolog Yayın Yönetmeni Geçtiğimiz günlerde Hepsiburada’nın işbirliğini duyurduğu, yaratıcı yeni medya ajansı Hypers New Media’nın Beşiktaş, Maçka’da bulunan kampüsünü ziyaret ettim. Sosyal medyada parlayacak yeni yıldızların keşfedildiği ve iyi bir tedrisattan geçirildiği bu merkezle ilgili, Hypers yöneticilerinden ayrıntılı bilgi alma şansım oldu. Fakat burada asıl bulunma amacım, Hepsiburada ile hayata geçirilen “Influencer Masterclass” ve Hypers Academy programıyla ilgili işbirliğiydi. Hepsiburada’nın online eğitim platformu Hypers Academy ile influencer dünyasında fark yaratacak eğitim programı hakkında Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ile Hypers New Media Kurucusu Tolga Akış bir basın brifingi verdi ve sorularımızı yanıtladı.

Hypers Academy programına katılacak olan tüm adaylar, Hepsiburada’nın “Hepsiburada Influencer Masterclass” eğitimlerinden yararlanma fırsatı bulacak. Bununla beraber Hepsiburada gelecek vaat eden 100 nano influencer adayına bu eğitimleri tamamen ücretsiz şekilde sunacak.

Hypers Academy profesyonellerinin hazırladığı online programda “Hepsiburada Influencer Masterclass” eğitimlerini ücretsiz şekilde alacak bu 100 katılımcının her biri birer Nano-Influencer. Yani; belli bir ilgi alanına odaklanmış kendilerine özgü içerikler üreten ve paylaşan kişilerden oluşacak. Online derslerde nano-influencerlar, sosyal medyada kaliteli içerik üretimi, üretilen içeriği satışa yönlendirme stratejileri gibi ana konularda kapsamlı eğitim alacaklar.

Hepsiburada “marka elçisi” olmak için fırsat

Hepsiburada, eğitimi izleyen performans değerlendirmesi sonrası programdan mezun olan kişiler arasından seçilecek adayları marka elçisi olarak konumlayacak. Hepsiburada içinde ayrıca özel eğitimler alacak olan marka elçileri, Hepsiburada için sosyal medya mecralarında içerik paylaşacak, özel fırsat ve avantajlardan yararlanacak.

Hepsiburada, ücretsiz eğitim alacak ilk 100 katılımcının tüm eğitimlerini tamamlanmasının ardından, yine her biri 100’er nano influencer’dan oluşacak şekilde 3 gruba daha Hepsiburada Influencer Masterclass eğitimi vermeyi planlıyor. Böylece 1 yıl içinde toplamda 4 dönemde 400 kişiye ücretsiz nano influencer eğitimi vermeyi hedefliyor.

Programın kuruluş amacını anlatan Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün, “Influencer dünyası, pazarlama ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası. Biz de Hepsiburada olarak, 10 binin altında takipçisi olan, belli konulara odaklanmış, ilgi alanı bazlı paylaşımlar yapan influencerları desteklemek istedik. Buradaki ana hedefimiz, yine belirli alanda paylaşımları takip eden kitlelere özel iletişim yapabilmek, sosyal medyayı alışveriş aracı olarak kullanan tüketicilerimizle doğru iletişim kurabilmek. İlk etapta 100 kişiye ücretsiz eğitim vererek başladığımız projemiz yıl boyunca devam edip, hobisini gelir kaynağına çevirmek isteyenleri destekleyecek” dedi.

Influencer Masterclass programı için kusursuz işbirliği

Hypers New Media Kurucusu Tolga Akış program hakkında detaylı bilgi vererek şunları söyledi: “Yeni medyanın doğru kullanımı insanların hayatını değiştiriyor. Yaratıcı alanda kendilerini gerçekleştirmelerine imkan sağlıyor. Biz de bu işin içinde aktif bir yapı olarak, yeni medyanın kapısını aralamak icin online bir akademi kurmaya karar verdik. Yayına hazırlanırken Hepsiburada ekibi bize içerik üreticiliği konusunda geniş bir eğitim hazırlamak istediklerinden bahsetti. Hedefler buluştu ve birlikte Hepsiburada Influencer Masterclass eğitim kategorisini oluşturduk. 15 Ağustos’ta başlayacak yaz okulu 1 Kasım’da sona erecek. Keşfet veya Profesyonel Ol eğitimlerinden hangisini almış olursanız olun tüm katılımcılar bu sürede Hypers Academy’nin tüm eğitim videolarına erişebilecek ve sonunda Yeni Medya ve İçerik Üreticiliğini Keşfet Programı Sertifikası alacak. Özellikle performans pazarlaması odaklı Hepsiburada ile birlikte hazırladığımız Influencer Masterclass eğitimleriyle ise katılımcılar; Eğitim Süresinde Gelir Yaratma, Eğitim Sonrası Gelir Devamlılığı ve Profesyonel Olma imkanı elde edecek.”