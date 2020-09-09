Hepsiburada’dan ailelere ve öğrencilere pandemi kolaylığı: “evinin salonundan okul alışverişi”

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret markası Hepsiburada, okulların açılmasıyla birlikte ailelere ve öğrencilere evlerinden çıkmadan okul alışverişini tamamlama imkanı sağlıyor. Kırtasiyeden teknoloji ürünlerine, çalışma odası eşyalarından hijyen ürünlerine kadar yeni eğitim döneminde ihtiyaç duyulacak tüm ürünleri avantajlı fiyat ve geniş seçeneklerle sunuyor.



Pandemi döneminde kırtasiye ürünlerine talep %80 oranında arttı

31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle okula dönen çocuklar heyecanla yüz yüze eğitimin başlamasını beklerken, aileler de okul alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor. Sağlığın herkesin ilk gündem maddesi olmasıyla, tüm kategorilerde olduğu gibi okul ürünlerinde de online alışverişe olan ilgide artış gözlemleniyor. Türkiye ve bölgesinin lider markası Hepsiburada’nın kırtasiye kategorisinde bulunan ürünlere talep, geçen seneye göre %80 oranında artış gösterdi.

Hepsiburada’nın bu zorlu dönemde hedefinin müşterilerinin sağlıklarını gözetirken, bütçelerini de rahatlatmak olduğuna vurgu yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Hepsiburada olarak, 40’tan fazla kategoride sunduğumuz 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan karşılamaya devam ediyoruz. Bu yıl, pandemi dönemindeki koşullarda öğrencilerin her türlü okul ihtiyacını ev konforunda topluca yapabilmesi için ‘Okullar Başlıyor, İndirim Zili Burada Çalıyor’ kampanyasını başlattık. Bu kapsamda tüm müşterilerimize kırtasiye ürünlerinden teknoloji ürünlerine, çalışma odası çözümlerinden okulda ihtiyaç duyulacak hijyen ürünlerine kadar tüm ürünlerde geniş seçenek ve avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Bundan önceki yıllarda kolaylık ve pratikliği sebebiyle online alışverişe yönelme vardı ancak bu yıl işin içine ‘sağlık’ girince, online alışveriş daha çok tercih edildi.” dedi

Okul alışverişlerinde Hepsiburada müşterilerine özel destekler

Erturan sözlerine, “İçinden geçtiğimiz bu dönemde, Hepsiburada olarak müşterilerimize sadece ürün çeşitliliğimizle değil aynı zamanda sunduğumuz servisler ve kampanyalarla da destek vermeye devam ediyoruz. Bu sebeple müşterilerimizin bütçelerini rahatlatmak amacıyla okul alışverişlerinde uygulamaya özel indirimler, hediye ürün kampanyaları gibi birçok avantajı sunuyoruz. Müşterilerimiz sunduğumuz alışveriş kredisi, çoklu kartla alışveriş gibi finansal destek çözümlerimizden de rahatlıkla faydalanabiliyor” dedi.

Okul alışverişinde sağlıklı ve çevre dostu ürünler öne çıkıyor

Hepsiburada’nın okul alışverişi kapsamında sunduğu ürünler arasında çevre dostu ve ekolojik ürünler göze çarpıyor. Bunlar arasında solvent içermeyen yapıştırıcılar, BPA’sız suluk ve mataralar, fitalat, PVC ve latex içermeyen kırtasiye ürünleri, su ve sabun ile yıkandığı zaman kumaştan ve ciltten kolaylıkla çıkabilen çevre dostu su bazlı boya ve aktivite ürünleri de yer alıyor.

Bu senenin en çok rağbet gören okul malzemesi “okul çantası” oldu

Okul alışverişleriyle ilgili müşterilerin taleplerini inceleyen Hepsiburada verilerine göre, okul hazırlıklarının başladığı Temmuz-Ağustos aylarındaki okul alışverişi geçen sene aynı dönem ile karşılaştırıldığında özellikle “okul çantası” aramasının geçen seneye oranla %80 oranında arttığı görülüyor ve okul çantası en çok satan okul malzemeleri arasında yer alıyor. Okul çantasının yanı sıra kalem ve yazı gereçleri, boya ve aktivite ürünleri de okul alışverişinin gözde ürünleri arasında yer alıyor. Önceki yıllardan farklı olarak, online eğitim sebebiyle bu sene laptop, mouse, klavye ve kulaklıklar da büyük ilgi görüyor.

Farklı bölgelerdeki şehirleri okul telaşı sardı

Hepsiburada’nın verilerine göre en çok okul alışverişi yapan ilk 10 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Balıkesir, Eskişehir ve Adana olarak sıralandı. 25-35 yaş aralığı tarafından daha çok kırtasiye alışverişi yapılırken, okul alışverişi yapan erkek müşteri sayısının daha fazla olduğu da belirtildi.