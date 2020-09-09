“Cepte POS”un mucidi Ödeal’dan, yine bir ilk: “Ödeal API”

Türkiye’yi “Cepte POS” ile tanıştıran Ödeal, reyonda ödemeyi sağlayarak, kasa kuyruklarını, hatta kasaları ortadan kaldıran, “Ödeal API” adında yeni bir ürün çıkardı. Yeni ürünle, perakendecilerin, uzun kuyruklar nedeniyle uğradıkları yüzde 43’e kadar ulaşan gelir kayıplarının ve alışverişin müşteriler için kabusa dönüşmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Türkiye’yi ‘Cepte POS’ uygulamasıyla tanıştıran Ödeal; değişen ve gelişen ihtiyaçlar ve teknoloji doğrultusunda, reyonda mobil ödemeyi sağlayan “Ödeal API” adında yeni ürün geliştirdi.

Uzun kuyruklar nedeniyle yüzde 43’e kadar gelir kaybı yaşanıyor; müşteriler için alışveriş kabusa dönüşüyor

6 yıl gibi kısa bir zaman içinde, ürün ve hizmet bazında, “Cepte POS” ve “Yazarkasa POS” olarak 2 fazdan geçtiklerini vurgulayan Ödeal Kurucu Ortağı Fevzi Güngör, şimdi ise, “Ödeal API” ürününün, bir anlamda 3. faz olarak değerlendirilebileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Perakende mağazalarda her 3 müşteriden biri, ödeme yapmak için beş dakikadan fazla beklemek zorunda kaldığında, alışverişi yapmadan mağazadan ayrılıyor. Ayrılmayanların bazıları ise, bir daha o mağazadan alışveriş yapmıyor. Perakendeciler uzun kuyruklar nedeniyle yüzde 43’e kadar gelir kaybı yaşarken; müşteriler için de alışveriş kabusa dönüşüyor. Geliştirdiğimiz yeni ürünümüz ile perakende mağazacılıkta kasa kuyrukları oluşturmadan ve işlem süresini daha da kısaltarak müşterilerin kolaylıkla alışverişlerini tamamlamalarını sağlıyoruz. Ödeal API ile mağazacılar kasaları bile kaldırarak, POS cihazı, tablet ya da cep telefonları ile ödeme alabiliyor ve alışverişin anında tamamlanmasını sağlayabiliyor. Böylelikle müşteri memnuniyetinin yanı sıra verimlilik artışına da katkı sağlayarak; üye işyerlerimize hem müşteri hem de zaman kazanımı gibi çok değerli katma değer sunuyoruz. Ayrıca, sunduğumuz e-fatura ve e-arşiv hizmetiyle, kağıt israfının da önüne geçiyoruz. Bu ürünümüz ile birlikte, geliştirmiş olduğumuz platform sayesinde, perakende mağazalara hazır kampanya ve sadakat alt yapısı sağlamış oluyoruz. Ödeal API’yi, POS cihazlarına, tabletlere, cep telefonlarına entegre etmek oldukça kolay ve kısa sürede yapılabiliyor. Düşünüldüğü gibi ciddi bir maliyeti de bulunmuyor. Aslında kurulduğumuzdan bu yana verdiğimiz hizmeti, sağladığımız katma değeri; “en son teknolojiyi kullanarak, işleri ve süreçleri sadeleştirmek ve insanların asıl işlerine, hizmet vermeye odaklanmalarını sağlamak” ve “yaygın ticaretin kayıt altına alınmasına destek olmak” şeklinde özetleyebilirim.”

6 yılda 64’ten fazla sektör ve 35 bini aşkın üye iş yeri

Kurulduğu günden bu yana geçen 6 yıllık süre boyunca 64’ten fazla sektöre ve 35 bini aşkın üye işyeri sayısına ulaşan Ödeal, hem aylık kotalar, sabit maliyetler ve bürokrasi nedeniyle POS yatırımı yapamayan KOBİ’lere, küçük işletmelere ve bireysel girişimcilere can suyu olan hem de onların bankacılık sistemine dahil olmalarını sağlayarak, Türkiye’nin finansal erişim oranının artmasına katkı sunuyor. Firma; 6 yıllık süre boyunca sürdürülebilir büyümesini devam ettirerek, alanının lideri haline geldi.