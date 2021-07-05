İspark’tan Boş Otoparkı Gösterecek Yeni Uygulama Geliyor

Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’te yayınlanan Kent ve Yaşam programına konuk olan, İspark Genel Müdürü Murat Çakır İstanbullulara müjde verdi. 2 ay içerisinde hayata geçecek uygulama ile gitmek istediğiniz yerdeki boş otoparklar görülebilecek.

Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan’ın sorularını yanıtlayan İspark Genel Müdürü Çakır, araçlar zamanlarının %30’unu park yeri arayarak geçirdiğini vurgulayarak, boş otoparkı gösteren bu sistem sayesinde amaçlarının bu durumun hem trafik üzerindeki yükünü kaldırmak hem de insanların hayat kalitesini arttırmak olduğunu söyledi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

İspark mobil uygulaması sayesinde gideceğiniz yerdeki boş otoparkları göreceğinizi belirten Çakır; “Hem yol üstü otoparkları hem de açık ve kapalı otoparkları göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Çakır sözlerine şöyle devam etti: “Eğer ilgilendiğiniz bir yer varsa takibe alacaksınız siz gidene kadar dolarsa da size en yakın sonraki boş otoparkı size gösterecek. Bunu önümüzdeki iki ay içerisinde teknik alt yapımızı tamamladığımızda duyuracağız. İlk etapta olmasa da bazı katlı otoparklarımız için rezarvasyon sistemi üzerinde de çalışıyoruz. Sizin gideceğiniz saate göre orada bir alanı rezerve edip size ayıracağız.”

“AMACIMIZ NAKİT KULLANIMINI İSPARK’IN GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAK“

İspark’ın gündeminden nakit kullanımını çıkararak ödemeleri daha çok kredi kartı, İstanbul Kart gibi sistemlerle yapmayı hedeflediklerini belirten İspark Genel Müdürü Murat Çakır, şu anda bu sahada tahsilatların %38’i dijital yöntemlerle yapıldığını söyledi. Göreve başladıklarında neredeyse tüm tahsilatların nakit olarak yapıldığını belirten İspark Genel Müdürü, hali hazırda İstanbul Kart ve kredi kartının her yerde kullanılabildiğini belirterek, “Biz mümkün olduğunca nakdi hem İstanbullu’nun hem de İspark’ın hayatından çıkarmaya çalışıyoruz.” Dedi. Çakır, Radyo Trafik gönüllü muhabirlerinin sorusu üzerinde de; “Ama İsparktan nakit kaldırılacak gibi bir durum yok. Evet biz de nakit kullanılmasın istiyoruz ama tamamen nakdi kaldırdık gibi bir durumumuz yok.” İfadelerini kullandı.

AMAÇ PARK ET DEVAM ET SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK

Stratejilerinin daha çok park et devam et otoparklarının arttırılması yönünde olduğuna değinen Çakır, toplu ulaşım, özellikle raylı sistem hatları üzerinde, istasyonların çevresinde, yakınında ya da direkt olarak bağlı olan katlı otoparklarla raylı sistemi desteklemek üzere çalıştıklarını ifade etti. İspark Genel Müdürü Murat Çakır; “İstanbulluların araçlarını park edip raylı sistemle gidebilecekleri yerlere ulaşabilecekleri modelleri çalışıyoruz. Biz toplamda 115 bin kapasiteli bir otopark hizmeti veriyoruz ve şu anda bu kapasitenin yaklaşık 15 bini tam olarak bu şekilde hizmet veriyor. Ama bunun sayısını arttıracağız. Burada hedefimiz 25-30 bin kapasiteye ulaşmaya çalışmak. Ama sadece kapasite değil, bunu cazip hale getirecek kampanyalar üzerinde de çalışıyoruz. Örneğin, T5 hattında neredeyse tüm istasyonların çevresinde açık otopark alanlarımız var. Yani Eminönü’ne gidecek biri Alibeyköy, Silahtarağa ya da Feshane’deki otoparklarımıza bırakıp raylı sistemle devam edebilirler.” Dedi.

HEDEF 10 İSTANBULLU’YA BİSİKLET SÜRMEYİ ÖĞRETMEK

İstanbul’da özellikle pandemi döneminde bisiklet kullanma isteğinin arttığını belirten İspark Genel Müdürü Murat Çakır, İsbike akıllı bisiklet uygulaması ile toplu taşımaya ulaşmadaki kısa yolun bisikletle alınması halinde trafikteki araç sayısının eksileceğini söyledi. İsbike Bisiklet okuluna da değinen İspark Genel Müdürü, “Eylül ayına kadar devam edecek kursa müracaat edenlere 4 saat içerisinde bisiklet kullanmayı öğrettiklerini söyledi. Şu ana kadar 2000 kişinin bisiklet kullanmayı öğrendiği kurslarda hedef ise 10 bin İstanbulluya bisiklet kullanmayı öğretmek.” Diyerek sözlerini tamamladı.