Pandemi döneminde e-imza yüzde 21 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2021 yılı birinci çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 4 milyon 788 bini, mobil imza sayısı ise 706 bini aştı. Toplamda 5 milyon 494 bin 694 elektronik sertifika oluşturuldu.

BTK, 2021 yılı birinci çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, üretilen e-imza sayısı 4 milyon 788 bin 496’ya yükseldi. Mobil imza sayısı ise 706 bin 198’e ulaştı. Toplamda 5 milyon 494 bin 694 elektronik sertifika oluşturuldu. 2020 yılının dördüncü çeyreğine oranla e-imza sayısında yüzde 1,7 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,8 yükseliş gerçekleşti.

Pandemide imzalar dijitalde atıldı

Pandemi sürecinde şirketler ve bireyler imzalarını dijital ortama taşıdı. Salgından önce BTK tarafımdan yayımlanan 2019’un son çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 3 milyon 935 bin 693, mobil imza sayısıysa 618 bin 186 idi. Pandemiden önceki son verilerle 2021’in ilk çeyrek verileri kıyaslandığında e-imza sayısında yüzde 21,6’lık artış görüldü. Mobil imzadaki artış oranı ise 14,2 olarak gerçekleşti.

E-imza ile hayat daha kolay

E-imza ve mobil imza zaman, iş sürekliliği ve maliyet avantajlarından dolayı ıslak imzadan daha cazip. Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan e-imza, onay ve imza gerektiren tüm işlemlerde güvenle kullanılıyor. 18 yıldır kullanıcı dostu ürün ve hizmetler sunan E-GÜVEN, dijital dönüşümün merkezindeki e-imza ve mobil imza alt yapısı ile geliştirdiği çözümlerle kurumsal ve bireysel hayatı kolaylaştırıyor. Şirket, elektronik imza ve zaman damgası ile kullanılabilen masasütü, lokal, web ve mobil uygulamaların yanı sıra eğitim, danışmanlık, adreste kimlik kontrolü ve kurulum hizmetleri sağlıyor.