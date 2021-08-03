Mali müşavirler dijitalleşiyor

Mali müşavirlerin tüm muhasebe evraklarını tek ekrandan takip edebildiği e-malimüşavir.org platformu, fiziki fatura gönderimlerini dijitale taşıyor. Platform sayesinde gelir-gider ve banka hareketlerini kullandıkları muhasebe programına kolayca aktarabilen mali müşavirler temassız, hızlı ve güvenli işlem gerçekleştirebiliyor.

Pandemide iş temposu artan mali müşavirler çalışmalarını sistemli, hızlı ve temas olmadan yürütebilecekleri bir çözüm arayışına girdiler. Fatura toplamada temassız dönemi başlatan e-malimüşavir.org platformu sayesinde mali müşavirler mükelleflerine ait defter, onay, belge ve bilgileri kargo, arşiv, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital ortamda takip ediyor. Muhasebe işlemlerini fiziki görüşmelerle yürütmek zorunda olan saha çalışanlarının sağlık yönünden risk taşıyan süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirilen e-malimüşavir.org platformunu mali müşavirlerin yanı sıra yatırım şirketleri, kuluçka merkezleri, girişimciler ve teknopark yönetimleri de kullanabiliyor.

Kargoya, yatırıma, kuruluma gerek yok

Platform, fişlerin ve faturaların mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde sisteme aktarılmasını sağlıyor. Muhasebe belgelerinin fotoğrafını çekerek platforma kolayca yükleme olanağı, gereksiz kağıt ve kartuş kullanımını önlüyor. Herhangi bir yatırım veya kurulum gerektirmeyen dijital platform, üyelik yöntemiyle çalışıyor. E-malimüşavir.org platformuna üye olurken girilen e-posta adresi ve belirlenen şifre ile internet erişimi olan her yerden sisteme giriş yapılıyor. iOS ve Android işletim sistemleri ile uyumlu mobil uygulaması da bulunan bulut tabanlı e-malimüşavir.org platformuna girilen verilere internet bağlantısı bulunan her bilgisayar, tablet veya akıllı telefon yoluyla ulaşmak mümkün.

Yıl sonuna kadar ücretsiz

E-fatura ve banka hareketlerini otomatik olarak uygulamaya aktaran platform, kullanım kolaylığı sunan sade ara yüz tasarımıyla dikkat çekiyor. Mali müşavirlik şirketleri, kullanıcı sayısında sınırlama olmaksızın tüm çalışanlarıyla platforma üye olabiliyor ve hizmet verdikleri tüm mükellefleri için platformdan 2021 sonuna kadar ücretsiz yararlanabiliyor. Üye sınırı bulunmayan platformdan yararlanmak için süre sınırı da bulunmuyor. 7/24 hizmete açık olan platformun müşteri hizmetleri de her an ücretsiz destekle üyeleri bilgilendiriyor.

Mali müşavirlere nefes aldıran yenilik

E-malimüşavir.org platformunun, koronavirüs sürecinde iş yükü artan mali müşavirlerin zaman ve emek yönünden tasarruf etmeleri için geliştirildiğini vurgulayan e-malimusavir.org kurucusu Mesut Şenel, “E-mali müşavir, 2020 yılı Şubat ayından bu yana web ve mobile uyumlu şekilde aktif olarak kullanılıyor. Hayatın her alanında yaşanan değişimlerin muhasebe süreçlerine de yansıdığı pandemi döneminde mali müşavirlerin, şirket yöneticilerinin ve muhasebe süreçleriyle ilgilenen çalışanların taleplerini ve ihtiyaçlarını analiz ettik. E-mali müşavir platformunu bu analizler doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Platformumuzu mali müşavirlik alanında ihtiyaç odaklı, ülkemiz adına yenilikçi bir gelişme olarak görüyoruz.” dedi.