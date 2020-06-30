Monster Gaming Kulaklık Modelleriyle Oyunlardaki Başarınızı Artırın

Genellikle grafikleri, konusu ve oynanışıyla konuşulan; ancak müzik ve ses efektleriyle çoğu oyuncu tarafından ikinci planda değerlendirilen oyunlar, gaming kulaklık modelleriyle oynandığında oyuncuların sıra dışı deneyimler yaşamalarını sağlayabiliyor. Hatta kimi oyunlar var ki doğrudan oyuncu kulaklığı ile oynanması öneriliyor. Gelin, biraz böyle oyunlardan bahsedelim ve bu yapımların neden gaming kulaklıkla oynanması gerektiğine eğilelim.

Müzik Odaklı Yapımlar ve Ritim Oyunlarında Gaming Kulaklık Şart

Günün stresinden kurtulmak için ideal yapıdaki ritim ve müzik oyunları, her oyuncuya hitap etmese de kendi oyuncu kitlesini oluşturmuş durumda. Ritim ve melodilerin takip edilerek ekrandaki araç ve karakterlerin doğru zamanlamaya göre yönetilmesi temeline dayanan yapımlar, büyük çeşitlilik gösteriyor. BIT.TRIP serisi, AudioSurf serisi, Beat Hazard serisi, Music Racer ve Music Killer, Neon Beat Rider gibi birçok oyun, müzik ve ritim odaklı oyunlar arasında yer alıyor. Bu tarz oyunların sesini kısarak oynamak veya çok da iyi olmayan bir ses sistemiyle deneyimlemek, oyun sürecinin tatsızlaşmasına ve elde edilen skorların düşük olmasına sebebiyet veriyor.

Böyle durumlarda gaming kulaklık önerisi yapan tecrübeli oyuncuların sözlerine dikkat etmekte fayda var. Zira farklı türlerde oyunlarla zaman geçiren oyuncular, sahip oldukları ekipmanların oyun süreçlerine kattığı değer doğrultusunda tavsiyelerde bulunuyor. Geniş sürücüleriyle bas, orta ve tiz ses tonlarını başarıyla oluşturan, yoğun bas bulunan işitsel anlarda ise fiziksel olarak titreşebilen gaming kulaklık modelleri, oyunlardaki ritimlere kendinizi kaptırabilmenizi ve yapımlarda art arda rekorlar kırmanıza yardım ediyor. Oyunlardaki muhteşem parçaları olması gerektiği şekilde dinleyebilmeniz de cabası.

Görünmez Düşmanlarınızı Oyuncu Kulaklıklarıyla Duyulabilir Hâle Getirin

Korku, aksiyon ve macera gibi oyunlarda sesler eskisine kıyasla daha fazla önem taşıyor. Şöyle düşünün; bilgisayarın karşısına geçtiniz ve Alien: Isolation oynuyorsunuz. Tansiyon giderek artıyor, elinizdeki hareket detektöründen gelen sinyaller kalp atışınızı biraz daha artırıyor. Ve siz, Alien’ın muhtemel yerini kulaklığınızdan gelen ses sayesinde tam olarak anlayabiliyorsunuz. Hayatta kalma ve korku türü oyunlarda bunun benzeri senaryoları yaşamanız son derece mümkün ama her şeyden önce sanal çevresel ses desteği hazırlayabilen, kulağı kaplayan gaming kulaklık modellerine yatırım yapmalısınız.

Red Dead Redemption 2 ve Grand Theft Auto V oyunları da sundukları devasa dünyaları, işitsel yönden doldurabilen, müzikleriyle olduğu kadar çevre diyalogları ve ses efektleriyle de benzerine az rastlanır yapımlar. Oyunların ana senaryolarından bağımsız olarak çevredeki insanların kendi kendilerine veya başkalarıyla konuşmalarına tanıklık etmeniz ise her frekanstaki sesleri başarıyla oluşturan oyuncu kulaklıklarına bağlı.

Aksiyon Oyunlarında Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığının Farkını Hissedin

Yeni nesil çok oyuncu destekli aksiyon macera oyunlarındaki chat ekranlarında kaybolmak istemeyen oyuncuların da en önemli ekipmanlarından biri mikrofonlu gaming kulaklıklar oluyor. Takım arkadaşlarıyla sesli iletişim kurabilmeyi hedefleyenler, yüksek hassasiyete sahip mikrofonları beraberinde getiren modelleri tercih ediyor. Bu sayede kendi sesini arkadaşlarına net ve pürüzsüz şekilde iletebilen oyuncular, yapımlardaki banka soygunlarından baskınlara, kaçış planlarından eğlenceli yolculuklara dek her noktayı arkadaşlarıyla konuşabiliyor. Kendinden mikrofonlu oyuncu kulaklığı fiyatları, seçilen modelin sunduğu teknik özellikler doğrultusunda değişiklik gösteriyor.

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