Güvenlik sistemlerine yapay zeka imzası

Her büyüklükten ve her sektörden firmaya hizmet eden Bircom’un distribütörlüğünü yürüttüğü dünyaca ünlü güvenlik sistemleri sunan Çinli marka Dahua, güvenlik konusunda profesyonel çözümler sunmaya devam ediyor. Görüntülü interkom ürünleri sayesinde ziyaretçiler, ev sahipleri ve mülk yönetim merkezleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı Dahua, video merkezli akıllı lot, yapay zeka ve güvenlik alanında hizmet veren teknolojileriyle kullanıcılarına yüksek hacimli ürünler sunuyor.

Teknoloji, video merkezli akıllı Iot çözümü ve servis sağlayıcısı konusunda dünya lideri Dahua, güvenlik sistemlerinde profesyonel çözümler sunmaya devam ediyor.

Dahua’nun sunduğu akıllı interkom ve yüz tanıma sistemleri konutlar, kamu binaları, kampüsler, şantiyeler, sanayi tesisleri, asansörler ve hatta otoyollarda kullanılan interkom cihazları, internet ve IP ağları üzerinden ses, video, veri aktarımının yaygınlaşması ile farklı işlevler ve kullanım alanları da kazanmış durumda.

Aynı anda birden fazla işlev

Adını İngilizce’de haberleşme kelimelerinin kısaltmasından alan interkom, haberleşmenin yanı sıra geçiş kontrol, video izleme gibi güvenlik ile ilgili bileşenlerin de katılması ile bugün hem çok çeşitli kullanım alanlarına hem yeni ve farklı işlevlere sahip durumda. Kullanılmaya başladığı ilk yıllarda, iki nokta arasında telefon ya da benzeri bir donanım gerektirmeden anlık sesli haberleşmeden fazlasını sunamayan interkom sistemleri, günümüzde geçiş kontrol, devam kontrol, videolu görüşme, acil durum ihbarı, hatta merkezi video güvenlik alt yapısına destek olmak gibi birden fazla işlevi aynı anda sunabiliyor.

Kontrol sizin elinizde!

Dahua’nın sunduğu akıllı interkom ve yüz tanıma sistemleri, konutlarda yalnızca bina kapısının kontrolünü sağlamıyor; interkom sistemleri, aynı zamanda günümüzde inşaat sektörünün üretiminde katma değer olarak kullandığı akıllı ev sistemleri ile entegre edilebilir durumda.

Günümüz teknolojisinde, bir interkom sistemi üzerinden bina veya yerleşkelerde tüm geçiş noktalarında kontrol sağlamak, ziyaretçilere verilecek olan geçici geçiş kartları ile bina içindeki gezintileri düzenlemek, çalışanların geçiş yetkileri sınırlandırmak ve hatta bunları kayıt altına alarak raporlamak mümkün. Ayrıca, daire içi panellerde interkom özelliği dışında, herhangi bir marka ONVIF destekli güvenlik kameralarının izlenmesi ve takip edilmesi de sağlanabiliyor.

Temasın en aza indirilmesi amaçlanıyor

Bina içindeki dış kapıda haberleşmeyi sağlayan iç üniteler, kapıdaki ziyaretçinin sesi ve görüntüsünü ulaştırarak kapıyı açmanın ötesinde, akıllı ev teknolojilerinin kullanım ara yüzü olarak da hizmet veriyor. İnterkom sisteminin gelişmiş yüz tanıma teknoljisi, önceden belirlenmiş kişilerin temassız olarak giriş ve çıkışlarına olanak sağlıyor. Pandemi döneminde öne çıkan bu özellik ile cihazlara temasın en aza indirilmesinin yanı sıra, giriş kartlarının kaybolması, ellerin dolu veya kirli olup parmak izi işlevinin kullanılması gibi durumlarda yaşanan zorlukların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Tüm haberleşmenin IP ağları üzerinden kablolu veya kablosuz olarak yapılabilmesi, internete erişim, uzaktan yanıtlama ve kapı açmanın ötesinde, sistemin programlamasına ve yönetimine olanak sağlıyor. İnterkom sistemleri, binada olmasanız dahi sizi kimin ziyaret ettiğini görmenize, ziyaretçilerinizi karşılamanıza yardımcı oluyor.

Daha güvenli bir topluma ve daha akıllı bir yaşama olanak sağlamayı misyon edinen Dahua’nın sunduğu akıllı interkom ve yüz tanıma sistemleri, yakın gelecekte hayatımızda çok daha fazla yer kaplayacak Iot ile bağlantılı hizmetlerin kullanımına bizleri bugünden hazırlıyor.