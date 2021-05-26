Related Digital, Pandemi Gölgesinde Şekil Alan Pazarlama Trendlerini Derledi!

Sosyal hayattan iş yaşamına kadar pek çok alanın yeniden düzenlenmesine neden olan pandemi, en yoğun dönemini yaşattığı e-ticaretteki alışverişin kurallarını da değiştirdi. Bu dönüşümden yola çıkan Related Digital ise pandemi gölgesinde şekil alan pazarlama trendlerini derledi. Dünyanın ve ülkemizin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital’in araştırmasına göre; pandemi ile birlikte sosyal medya platformları adeta “Digital AVM’ler” haline geldi. Online kanalları yakın markaja alan tüketicilerin alışkanlıkları da değişti. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu bir ürün satın alırken uzun uzun yazılar okumayı zaman kaybı olarak görüyor, tercihini videolardan yararlanılarak oluşturulan içeriklerden yana kullanıyor. Kullanıcılar arama motorlarını kullanırken de istediği ürünü yazmak yerine sesli aramalardan faydalanıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından şirketlerin, en kısa süre içerisinde altyapılarını sesli aramalara uygun şekilde optimize etmeye başlaması bekleniyor.

Pandeminin ardından yeniden şekillenen sosyal hayat ve iş yapış süreçleri, pazarlama trendlerine yansıdı. E-ticaretin yükselişe geçtiği bu dönemde büyük şirketlerden KOBİ’lere kadar geniş bir yelpazede yer alan farklı oyuncular sektöre adım atarken, tüketicinin alışveriş alışkanlıkları da köklü bir değişime uğradı. Dünyanın ve ülkemizin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital de bu kapsamda şekillenen pazarlama trendlerini derledi. Related Digital’in araştırmasına göre; sosyal medya platformları “Dijital AVM’ler” haline geldi. Bu dönemde sosyal medya platformlarında açılan mağaza ve satılan ürün sayısı yükselişe geçti.

Online kanalları yakın markaja alan tüketicilerin alışkanlıkları da değişti. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu bir ürün satın alırken uzun uzun yazılar okumayı zaman kaybı olarak görüyor, tercihini videolardan yararlanılarak oluşturulan içeriklerden yana kullanıyor. Tüketiciler arama motorlarını kullanırken de istediği ürünü yazmak yerine sesli aramalardan faydalanıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından şirketlerin de altyapılarını sesli aramalara uygun şekilde optimize etmeye başlaması bekleniyor.

“Dijital pazarlamadaki yükseliş hız kazanacak”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, dijital pazarlamanın son yıllarda gittikçe gelişen bir alan haline geldiğinin altını çizerek, “Geçirdiğimiz bu uzun pandemi döneminin söz konusu yükselişe etkisi oldukça fazla. Sektör dinamikleri tamamen değişti. Şirketler pazarlama faaliyetlerini dijital kanallarda yoğunlaştırdılar, pazarlama teknolojilerine öncelik verdiler. Salgın döneminde dijital pazarlama tekniklerinden yararlanarak satışlarını ve marka bilinirliğini ciddi oranda artıran şirketler var. Yine bu dönemde e-ticaret yüzde 52’lik bir büyüme yakaladı. E-posta gönderimi yüzde 36, mobil bildirimlerle iletişim yüzde 12 oranında artış gösterdi. 2020’de uzun dönemli indirimlerin uygulandığı Kasım ayında 104 milyon kullanıcıya temas ettik. Tüketicilerin online kanallara daha fazla yönelmesiyle birlikte, dijital pazarlamadaki bu yükselişin daha da hız kazanacağı kanaatindeyim” dedi.

Sesli SEO aramaları yükselişe geçiyor!

Bu yılın pazarlama trendlerine de değinen Sedat Kılıç, “Özellikle pandemi ile birlikte son bir yılda internet üzerinden yapılan alışverişin artması, markaların Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında mağaza açmalarına neden oldu. Ödeme özelliği bulunan sosyal medya hesapları markaların görünürlüğünü artırıyor, müşteriyi de kolay bir şekilde satışa yönlendiriyor” diye konuştu. “Yeni trendlerden biri de videolar aracılığı ile pazarlama çalışmaları yapmak” ifadelerini kullanan Kılıç, şu açıklamaları yaptı:

“İnsanlar artık eskisi gibi uzun yazıları okuyarak vakit kaybetmek istemiyor. Ve günümüz koşullarında artık çok az bir çoğunluğun buna sabrı ve isteği var. Tam da bu noktada devreye giren görsel ve videolardan yararlanarak oluşturulan marka içerikleri daha kısa sürede daha fazla kişiye ulaşarak etkileşimi, geri dönüşleri artırıyor. Son dönemde yükselen trendlerden biri de ‘Sesli SEO Aramaları’. İnsanların büyük bir çoğunluğu mobil telefonları aracılığı ile arama motorlarını kullanırken sesli aramadan yararlanıyor. İlerleyen dönemler için şirketlerin altyapılarını sesli aramalara uygun şekilde optimize etmeye başlaması gerektiği düşüncesindeyim.”