Samsung’dan klima alacaklara yeni hizmet: İnternet üzerinden görüntülü keşif!

Samsung’un klima satın alacaklar için doğru kapasite seçimini kolaylaştıran ve kurulum aşamasını hızlandırmak için detayları internet üzerinden incelemeyi mümkün kılan “Görüntülü Keşif” uygulaması sayesinde, ekipler dijital ortamda evlere konuk oluyor. Böylelikle müşteriler pandemi döneminde dahi sağlıklı bir şekilde evlerine servis gelmeden ücretsiz klima keşfini yaptırmanın kolaylığını yaşayabiliyor.

Samsung, klima satın alacaklar için doğru klima ve kapasite seçimini daha da kolaylaştıran ve hızlandıran internet üzerinden “Görüntülü Keşif” uygulamasını başlattı. Samsung’un görüntülü hizmetler kapsamında hayata geçirdiği bu hizmet ile klima satın alacak müşterilere kurulum öncesi, yaşam alanlarına fiziksel keşif ziyareti yapılması da tamamen ortadan kalkıyor. Bu uzaktan uygulama sayesinde kullanıcıların ihtiyacı olan klima kapasitesi, iç/dış ünite montaj yerleri ve bakır boru hattı güzergâhı internet üzerinden görüntülü bir şekilde belirleniyor, böylelikle müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun klimayı satın alması sağlanıyor.

Bunun için görüntülü keşif isteyen müşteriye SMS ile bir keşif linki gönderiliyor ve müşteri linke tıkladığında açılan internet tarayıcısı üzerinden onay vermesi sonrası Samsung çalışanı müşterinin telefon kamerasına bağlanarak sesli ve görüntülü bir görüşmeye başlıyor. Görüntülü keşif yapan Samsung çalışanı sesli ve yazılı yönlendirmeyle müşteri ile birlikte iç ünite yerini belirliyor. Müşteriyi telefonunu üzerinden sesli ve ekranda göreceği uyarılar ile yönlendiren bu uygulama sayesinde klimanın monte edileceği odanın alanı dışında ısı kaynakları tespit ediliyor ve güneş ışığı ile gelen ısı yükü belirleniyor.

Tüm bu detaylar öğrenildikten sonra en uygun kapasite belirlenerek klimanın iç/dış ünite montaj yerleri ve bakır boru güzergâhının belirlenmesi aşamasına geçiliyor. Bu aşamada da iç ünite-dış ünite arası bakır boru hattı Samsung yetkilisi tarafından müşteriye gösteriliyor. Samsung yetkilisi müşteri ile dış ünite için uygun alanı da belirledikten sonra keşif tamamlanıyor ve sonrasında müşteriye keşifte gösterdiği oda/odalar için gerekli kapasite ve alabileceği Samsung modelleri SMS aracılığı ile iletilerek en uygun seçimi yapması sağlanıyor. Bunun için müşteri SMS’te bulunan linke tıklayarak Samsung Online Mağaza’ya erişerek kendisine uygun klimayı inceleyip satın alabiliyor. Ayrıca ürünü satın alması durumunda anında kullanabileceği 250 TL değerinde hediye çeki de sunuluyor. Böylelikle müşteriler pandemi döneminde dahi sağlıklı bir şekilde evlerine servis girmeden klima keşfini yaptırmanın kolaylığını yaşayabiliyor.