2019’da Bayramlıklar İnternetten Alındı

Kurban Bayramı’nı tatil fırsatı olarak değerlendirenlerin online alışveriş istatistikleri, iyzico tarafından açıklandı. 32 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme altyapısını sağlayan iyzico’nun verilerine göre bayram tatili döneminde her üç alışverişten ikisini kadınlar gerçekleştirdi. Kadınların en çok alışveriş yaptığı sektör ise giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.

Türkiye’nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico’nun Kurban Bayramı dönemini kapsayan online alışveriş istatistikleri açıklandı. Tatilcilerin online alışveriş tercihlerine ışık tutan iyzico, Türkiye’de Amazon, H&M, ZARA, Sahibinden gibi 32 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlıyor ve 600 binden fazla kullanıcıya Korumalı Alışveriş hizmeti sunuyor.

Alışverişin yüzde 67’si kadınlardan

iyzico tarafından açıklanan istatistiklere göre, 10-19 Ağustos dönemindeki online alışverişlerin yüzde 67’sini, yani her üç alışverişten ikisini kadınlar gerçekleştirdi. Kadınların en çok alışveriş yaptığı sektör ise yine yüzde 32’lik oran ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.

Taksit yerine tek çekim

Tatil dönemi istatistikleri arasında dikkat çeken bir diğer konu ise kullanıcıların ödeme şekli oldu. Her üç kullanıcıdan biri, kredi kartı yerine banka kartı kullandı. Taksitli alışveriş ile peşin alım arasında büyük bir fark da bu dönemde dikkat çekti. iyzico’nun elde ettiği alışveriş rakamlarına göre, tatil döneminde yapılan alışverişlerin yüzde 90’u tek çekim şeklinde yapıldı. Sadece yüzde10’luk alışverişte taksit tercih edildi.

Gençlerin alışveriş oranı arttı

Bayram alışverişlerinin yarısına yakınını 18-30 yaş arasındakiler oldu. Önceki üç haftaya göre genel kullanıcı içinde gençlerin oranı yüzde 41’den yüzde 45,3’e çıktı. Bu artış oranı mobil kullanımda da gençlerin varlığını belli etti. Bayram alışverişlerinde mobil cihazların kullanımı, yüzde 32’lik seviyeden yüzde 35’e çıktı.

İstanbul yine şampiyon şehir oldu

Tüm online alışveriş işlemlerinin yüzde 47’si İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u yüzde 10’luk oranla İzmir ve yüzde 6 ile Ankara yüzde 6 takip etti. İstanbul’un diğer şehirlerle karşılaştırıldığında, hizmet sektöründeki payı ise bayram öncesi 3 haftaya göre yüzde 13’ten yüzde 18’e çıktı.

Bayramlıklar internetten alındı

Online alışverişte tercih edilen sektörlerin bayram tatili dönemindeki dağılımı da iyzico tarafından açıklandı. Sektör bazında bu dönemin şampiyonu, yüzde 34’lük payla giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Hemen ardından Hizmet sektörü yüzde 24 ile takip etti. Bayram döneminde yiyecek-içecek sektörü de yüzde 10’luk pay aldı. En çok artış gösteren sektör ise 4 puanlık artışla hizmet sektörü oldu.