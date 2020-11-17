Barty yeni takas kategorileri ekledi: 18 kategoride nakitsiz alışveriş başlıyor

İkinci el her eşyanın değerinde ve hızlı bir şekilde el değiştirilebileceği bir platform oluşturmak amacıyla 2019 yılı Kasım ayında kurulan kişiler arası nakitsiz alışveriş platformu Barty, 5 milyon TL değerleme ile aldığı 1 milyon TL’lik yatırım sonrasında çalışmalarına hız verdi. Yatırım ile 3 kat büyüyerek kullanıcı sayısını 30 bin seviyesine çıkaran Barty’de kısa sürede her kategoride takas tamamlandı. İlk olarak kitap kategorisi ile hayata geçen Barty’de artık oyundan telefona, bilgisayardan ofis kırtasiye malzemelerine, müzik aletlerinden spor aletlerine 18 ana kategori, 4.900 alt kategoride binlerce 2. el ürün takas edilmeyi bekliyor.

Oyun, telefon ve bilgisayar kategorilerine yoğun ilgi

Barty’yi ilk günden beri dönüşüm ekonomisinin bir unsuru olarak tasarladıklarını ifade eden Barty’nin Kurucusu Semih Kılıçgedik, “Döngüsel ekonomide ürünlerin yeniden kullanımını destekleyen C2C 2. el eşya pazarında küresel nakitsiz alışveriş platformu olmak vizyonu ile çıktığımız yolda dönüşüm ekonomisinin en önemli elementinin ürünleri yeniden kullanmak ve kullanım ömürlerini uzatmak olduğuna inanıyoruz. İnsanlara atıl duran ürünlerini ekonomiye kazandıracak, bilinçli tüketimi destekleyerek çevreye zararı azaltmayı amaçlayan kullanıcı dostu bir uygulama sunmak istiyoruz.” dedi. Bu amaç ve hedef doğrultusunda kuruluş yolculuklarına kitap kategorisiyle başladıklarını ifade eden Kılıçgedik, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak pandemi süreci bize bu alana olan ilgiyi ve potansiyeli daha net gösterdi. 2020 yılı Eylül ayı itibariyle Barty’yi sadece kitapların takas edildiği bir platform olmakla sınırlı kalmayıp elektronikten hobiye, oyundan müzik eşyalarına; spor aletlerinden bebek ürünlerine 18 farklı kategoride hizmet verecek yeni deneyime taşıdık.” Kategori sayısındaki artış ile birlikte aktif kullanıcı sayılarının da hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğine işaret eden Kılıçgedik, Barty’nin yeni dünyasında en çok ilgi gören ürünlerin ise oyun ve oyun konsolları, telefon ve telefon aksesuarları, bilgisayar, kitap ve ofis/ kırtasiye malzemeleri olduğunu ve kullanıcılardan gelen yoğun talep doğrultusunda bu kategorileri öne çıkardıklarını belirtti. Kılıçgedik ayrıca, her eşyanın değerinde el değiştirmesini sağlarken 2. el ve takas pazarlarında nakitsiz alışveriş ile oyunun kurallarını değiştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.