Cepte Taşınabilen İncecik Powerbank Modelleri GittiGidiyor’da! Telefonlarımızın şarj süreleri ne yazık ki hala ideal sürede değil. Dışarıda şarjsız kalmamak ve elimizde şarj kablosuyla priz aramamak için powerbank ürünlerine ihtiyacımız oluyor. Günümüzde çok yüksek kapasitelerde taşınabilir şarj cihazları var fakat çantamızda ekstra bir ağırlığa sebep olup yer kaplıyorlar. Neyse ki hafif ve ince powerbank modelleri de yok değil. İki yeni ince ve hafif modeli anlatıyoruz.

Çantanızda ekstra ağırlık yaratmayacak, hatta ceket cebinizde bile rahatça taşıyabileceğiniz taşınabilir şarj ince tasarıma sahip ve rahat taşınan iki yeni powerbank modelini satışa sunuyor. Ürünlerden biri 6000, diğeri 3000 mAh pil kapasitesine sahip ve son derece güvenli şarj yapıyor.

Sağlam ve güvenli powerbank’ları ile haklı bir üne sahip olan TP-Link, yepyeni iki powerbank modelini satışa sunacağını duyurdu. İnce ve rahat taşınan tasarımlara sahip olan Elit serisi TL-PBB6000 ve TL-PBB3000 model powerbank’lar diğer TP-Link powerbank’ları gibi güvenli ürünler.

Hızlı doluyor, hızlı şarj ediyor

Yeni powerbank’lardan ilki 6000mAh pil kapasitesine sahip olan TL-PBB6000, kredi kartı büyüklüğünde ve ince bir yapıya (10.8 mm) sahip. Bu sayede kolayca elde ve cepte taşınabilen powerbank, 5V/2.4A çıkış gücü sayesinde yüzde 65 daha hızlı şarj edebiliyor.

Şarj süresinden yüzde 40 tasarruf sağlayan ürün, iPhone 6s Plus’ı 150 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Powerbank’ın yeniden şarj olma süresi de kısa. Cihaz boşken 2.5 saatte tam kapasite şarj olabiliyor. Bu da cihazı kısa sürede yeniden hizmet verir duruma getiriyor.

TP-Link’in satışa sunacağı Elit serisi diğer yeni powerbank olan TL-PBB3000 ise adından da anlaşılacağı gibi 3000mAh pil kapasitesine sahip. 5V/1.5A çıkışa sahip olan ürün, gelişmiş şarj özelliği sayesinde yüzde 50 daha hızlı şarj edebiliyor. Diğer modele göre biraz daha ince olan (7.9 mm) powerbank, her yere rahatlıkla taşınabiliyor.

Yüksek verimli pilleri ve eksiksiz güvenlik özellikleriyle tüm cihazları hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilen powerbank’lar, tablet gibi büyük pilli cihazlardan ince pilli cihazlara kadar pek çok cihazı şarj edebilen evrensel şarj cihazı niteliğine sahip. iOS, Android, Windows destekli akıllı cihazlar ile USB’den şarj edebilen diğer birçok cihaz ile uyumlu.

Altın renkli, metal görünümlü kaplamaya sahip olan powerbank’lar görünüm olarak da tatmin edici durumdalar.