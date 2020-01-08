CES 2020: LG “Yapay Zeka”sını Konuşturdu

Güney Koreli teknoloji şirketi LG; akıllı kapıdan robotların yönettiği restorana kadar pek çok yapay zeka destekli çözümü sergiledi.

LG Başkanı ve Teknoloji Sorumlusu Dr. I.P. Park, Yapay Zeka Deneyiminin Seviyeleri: “Yapay Zekanın Geleceği ve İnsan Deneyimi” başlıklı konuşmasında yapay zekanın geleceğini açıkladı. Şirket, yapa zeka haritası ile ürün ve hizmetlerin oluşturduğu uyumlu sistemle tüketicilere evlerinde gibi hissettirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Las Vegas Mandalay Bay Kongre Merkezi’nde konuşan Dr. Park, önceliğin endüstri genelinde yapısal bir çerçevenin paylaşılması olduğunu söyledi ve birinci seviye yapay zeka örneği olarak bir odadaki insan varlığını tespit ederek sıcaklık akışını ve hava akışını buna göre ayarlamak için akıllı sensörlere sahip LG ThinQ klimaları gösterdi.

Yapay zekanın ikinci seviyesi kişiselleştirme için LG’nin verdiği örnek yeni nesil R9 robot elektrikli süpürge oldu. Dr. Park, süpürgenin mekânsal kalıpları hatırlayarak boşluklara ve köşelere sıkışmak gibi hatalarını öğrendiğini belirtti. Etkinlikte üçüncü seviye akıl yürütme, farklı cihaz ve sistemlerden oluşan sistemin kolektif zekası yoluyla nedensellik öğrenimini kullanan yapay zeka olarak tanımlandı. Dördüncü seviye keşif aşamasında yapay zeka destekli sistemler, kullanıcıların yaşamlarına daha fazla değer katmak için deneysel öğrenme kavramı kullanacak ve hipotezler oluşturup test ederek yeni beceriler geliştirebilecek.

İşte LG’nin hayranlık uyandıran teknolojileri

LG’nin CEC 2020’deki Thin Q Zoner sergi alanında bulunan yapay zeka yeniliklerinden biri LG Thin Q Home idi. Deneyim Smart Door ile başlıyor. Sistem, ziyaretçileri yüz tanıma ve damar kimlik doğrulama ile başlıyor. Biyometrik doğrulama ile taze gıda depolama tesisine erişiliyor. Evden çıkarken de hava ve trafik koşullarını görüntüleyen ekrandan yardım alınıyor. Akıllı kapı, çıkış moduna ayarlandığında ve ev terk edildiğinde Thin Q cihazlarına düşük güce geçmelerini bildiriyor.

Bağlantılı çözümlerle araçlarda ev hissi

Bağlantılı araç alanında kişiselleştirilmiş araç içi deneyim çözümleri sergileniyor. WebOS Auto platformuna dayanan çözüm oto koltuk üreticisi Aident ile ortaklaşa geliştirilmiş. Kullanıcılar bu alanda OLED ekranlarda TV programlarını ve filmlerini izleyebiliyor. Kişisel Ses bölgesi, özel bir multimedya deneyimi sunuyor. Kanal Kişisel Asistan, yüksek sesli müzik ve konuşmalarda sesli komutları algılayıp tanıyabiliyor.

Soyunma kabini olmadan alışveriş

Thin Q Fit bölgesinde ziyaretçiler soyunma kabinin hiç girmeden modayı deneyimleyebiliyor.Bu teknoloji için orijinal Akıllı ayna konseptinin gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. 3D kameralar kullanılarak seçilen kıyafetler kıyafetlerin nasıl olduğu hakkında ipucu veriyor.

Robotların yönettiği restoran

LG’nin robotik çözümleri fütüristik bir restoran olan CLOi’nin Table Zone’de sergileniyor. Bu restoranda yemek pişirmekten servis yapmaya, temizliğe kadar her şey robotların sorumluluğunda.