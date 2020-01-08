CES 2020: Lenovo’dan Katlanan Bilgisayar ThinkPad X1 Fold

Günümüzün büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Çin menşeili Lenovo, Las Vegas’ta devam eden teknoloji fuarı CES 2020’de dünyanın ilk katlanabilir ekranlı bilgisayarı ThinkPad X1 Fold’u duyurdu. Kullanım esnekliği sağlayan farklı kullanım modları ve pek çok özelliği ile ThinkPad X1 Fold dikkatleri üzerine çekti.

OLED ekran teknolojisi

Birbirinden çarpıcı teknolojik ürünlerin sergilendiği CES 2020’de Lenova’nın farklı tasarımıyla öne çıkan bilgisayarı, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen cihaz, OLED ekran teknolojisini kullanıyor. ThinkPad X1 Fold, 2048×1536 piksel ekran çözünürlüğü sunan 13,3 inç ekran üzerine kurulu.

Yeni nesil Core işlemci

Katlayarak veya normal dizüstü bilgisayar gibi kullanabileceğiniz çeşitli yapılandırmalar sağlayan X1 Fold, klavyeli bir mod da içeriyor. Gücünü Intel’in yeni nesil Core işlemcilerinden alan cihaz, performans odaklı bir bilgisayar değil. Çift ekranlı cihazlar için geliştirilen yeni işletim sistemi Windows 10X henüz piyasaya sürülmedi. Şirkete yakın kaynaklara göre Lenovo, Windows 10X’li bir versiyon piyasaya sürmeyi planlıyor.

8 GB RAM, 1 TB’a kadar NVMe SSD depolama, 5G ve LTE desteği, Bluetooth 5.0 ve 11 saatlik kullanım ömrü sunan bir pil ile gelen ThinkPad X1 Fold, 2020 yılının ortalarında, 2.499 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikler