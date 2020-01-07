CES 2020: Sony’den Elektrikli Otomobil Hamlesi

Japon Teknoloji devi Sony, CES 2020 fuarında beklenmedik bir hamle yaparak elektrikli otomobil modelini tanıttı. Fuardaki birbirinden güçlü ürünler arasında elbette Sony’nin elektrikli otomobili dikkatleri üzerine çekti.

33 farklı sensör

Sony’nin Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobil, içinde ve dışında 33 farklı sensör bulunduruyor. Sony’nin basın toplantısında belirttiği üzere Lexus ve Toyota gibi bazı modellerde de kullanılan sensörler, nesneleri bulmak ve otomobili yönlendirmek için bilgileri işleyen bir bilgisayara iletiyor.

Birçok işlev bulunuyor

Arka koltuk başlıklarında yolcular için koyulan ekranların gözden kaçmadığı otomobilde always-on connectivity (her zaman açık bağlantı) ve 360 derece ses özellikli hoparlör gibi daha birçok işlev bulunuyor. Otomotiv tedarikçisi Magna tarafından tasarlanan “yeni bir EV (elektrikli otomobil) platformu” ile de desteklenen Vision-S, Japon kültürüne uygun şık ve minimal tasarıma sahip.

Sony’nin LIDAR ve Time-of-Flight (ToF) kameralar dahil olmak üzere, otonom sürüş teknolojilerine yatırım yaptığını açıklaması stratejik anlamda çok önemli bir değişiklik olduğunu düşündürdü.