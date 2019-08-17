E-imza Kullanım Alanları Artıyor

BTK verilerine göre e-imza sayısı 3 milyon 452 bin 307’ye yükseldi. Mobil imza sayısı 569 bin 760’a ulaştı. Kullanım alanları artan e-imza kağıt ve kargo maliyetlerini yüzde 50 azalttı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri açıkladı. BTK raporuna göre, e-imza sertifika sayısı 3 milyon 452 bin 307’ye yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 569 bin 760’a ulaştı. Toplamda 4 milyon 22 bin 67 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının son çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 5,8 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,8 yükseliş gerçekleşti.

Pek çok alanda kullanılıyor

Dokümanların imzalanma süreçlerini bilgisayar ve mobil ortama taşıyan e-imzanın kullanım alanları her geçen gün artıyor. İmza süreçlerini zamandan ve mekândan bağımsız hale getiren e-imza, E-Devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi ve bilgi düzeltme işlemleri, EBYS sistemi ile e-imzalı şekilde e-diploma alınması, Ticaret Odalarından MERSİS üzerinden işyeri tescil, adres değişikliği ve unvan değişikliği işlemleri, UYAP üzerinden dava açma ve evrak gönderme gibi işlemlerde kullanılıyor. Bilirkişi başvuruları, uzlaştırmacı başvuruları, marka patent başvuruları, ihracat destek ödemesi başvuruları, yabancıların çalışma izinleri başvuruları gibi kamu projelerinde ve çeşitli resmi işlem başvurularında kullanılıyor.

İmza süreçleri 3,5 günden 1 saate indi

E-imza kurumlarda ise genel kurul, yönetim kurulu, bordro, fatura, sözleşme, şirket içi onay süreçleri, banka talimatları, ihale süreçleri, şirket kuruluş süreçlerinde ve mali işlemlerde; personel tarafında ise fatura, sözleşme, tebligat, bordro, onay, izin, performans değerlendirme, SGK ve vergi beyanname işlemlerinde kullanılabiliyor. Ayrıca elektronik ve mobil imza; e-devlet, e-şirket, e-fatura, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi (UYAP), Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), resmi başvurularda kullanılıyor. Standart bir şirkette imza süreci ortalama 3,5 günde tamamlanabilirken, e-imza ile entegre uygulamalarla bu süre 1 saate düşüyor.

İmzalar dijitale taşındı, yüzde 50 tasarruf sağlandı

41 milyon 943 bin kullanıcısı olan e-Devlet uygulamasına ve e-imza kullanım alanlarını artıran regülasyonlara dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Bütün iş süreçlerinde kullanıcılara zaman ve mekân sınırlaması olmadan 7/24 işlem yapma imkânı tanıyan elektronik imzanın, yapılan regülasyonlarla ve ihtiyaç odaklı hizmetlerle kullanım alanları her geçen gün artıyor. İş ve özel hayattaki imza prosedürlerinin yarattığı zaman kaybını azaltmayı, böylelikle hayatı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İmza süreçlerinde maliyetleri düşürürken süreçlerin de güvenilir bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. E-GÜVEN olarak dijital hayatın gerekliliklerine uygun şekilde ıslak imzalı iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50’ye varan tasarruf elde edilmesine katkı sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.