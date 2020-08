Eğitimin tamamlayıcısı Azoomee, birçok ailenin imdadına yetişiyor

Mobil uygulama kullanımlarının 40 kattan fazla arttığı pandemi döneminde, Azoomee birçok ailenin imdadına yetişti. Tüm dünyada yaklaşık 47 milyon çocuk tarafından izlenen Da Vinci TV’yi Ocak ayında satın alarak, 4-8 yaş arası çocuklar için dünyanın en büyük eğitici oyun ve video kütüphanesine dönüşen Azoomee’nin Kurucu Ortağı Estelle Lloyd, normal eğitimin bir tamamlayıcısı olarak Azoomee’den nasıl faydalanabileceğinizi anlattı.

“Çocukların etraflarındaki dünyayı anlamaları, esneklik ve çeşitlilik kazanmaları gerekir.”

Azoomee’yi kızlarından aldıkları ilhamla, saatlerce YouTube izlemelerine izin vermemek için geliştiren Estelle Lloyd; çocukların eğitim, öğretim ve gelişiminde dijital dünyanın artık vazgeçilmez olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“Bir anne olarak çocuklarıma hem çevrimiçi kaynaklara erişmeleri konusunda yardımcı olmak, hem de ‘onları güvenli olmayan içeriklerden uzak tutmak’ istiyordum. Ayrıca, çok fazla reklama ve kötü niyetli iletişime maruz kalacaklarını biliyordum. Japonca “güvenli alan” anlamına gelen Azoomee (azumi), çocuklara tam da bununla ilgili bir fayda sağlıyor. Çocuklara eğlenceli öğrenme, ebeveynlere de güven sunuyor.

Azoomee uygulamasında yer alan oyun ve videoların mutlaka öğrenme öğesi ve çeşitlilik içermesi gerekiyor. Bu bağlamda, en büyük eleştirmenlerimiz kızlarım oldu. İçeriklerin seçimi ve test edilmesi konusunda çok yardımcı oluyorlar. ‘Okulda ilk gün’ ya da ‘aileye yeni bir bebeğin katılması’ gibi, çocuk olmanın gerçekten neye benzediğini keşfeden programlar arıyoruz.

Hedef, daha net ve geniş bir tanımla; güven inşa etmek ve bağımsızlığı geliştirmek. Çocukların etraflarındaki dünyayı ve diğer kültürleri anlamalarını, esneklik ve çeşitlilik kazanmalarını sağlamak. Azoomee felsefine göre bu bir kültür birikimi, donanım ve altyapı çeşitliliği.”

“Evde eğitimden yana değilim.”

Azoomee’yi normal eğitimin bir “tamamlayıcısı” olarak gören Estelle Lloyd, “Bütün gün sadece video izlemek olmaz. Videoların eğitici olması ve oyunlar içermesi gerekir. Ayrıca, doğru eğitim için sosyal etkileşim şart. Çocuklar, birçok şeyi diğer çocuklardan öğreniyorlar. Ev bir koza… Çok rahat bir koza. Fakat asla bir okul değil. Bunlar iki farklı ekosistem. Birbirini destekleyerek ve bir uyum içinde bir arada olmaları gerekiyor. Azoomee’nin yaptığı şey de bu yapıyı desteklemek; bir çeşit evde ya da istediğiniz her yerde tamamlayıcı bir öğrenim deneyimi sunmak.” dedi.

20 milyondan fazla abone ve çocuklar için 150’den fazla dijital eğitici oyun içeren Londra merkezli Azoomee, Ocak 2020’de Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı. Mobil oyunlar; matematikten kodlamaya, yaratıcılık, problem çözme, mantık ve meydan okumadan astronomi ve arkeolojiye kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. kidSAFE Seal Programı ile COPPA sertifikalı olan uygulama, aynı zamanda PİN korumalı ebeveyn denetimleri ile Made for Mums Altın Ödül sahibi. BAFTA’ya aday gösterilen Azoomee, NSPCC (The National Society for the Prevention of Cruelty to Children) tarafından da destekleniyor.

AppStore’lardan ücretsiz indirilen ve 1 ay, 3 ay ve 1 yıllık abonelikler ile kullanılan Azoomee, yaz dönemi için Trendyol ve MediaMarkt’ta 3 aylık aboneliklerde %50 indirimli sunuluyor.