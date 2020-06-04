Enstrüman satışı, online konser ve online ders ödemeleri sosyal medyadan alınabiliyor COVID-19 sürecinden sonraki yeni dönemde de online eğitime ve e-ticarete ilginin artarak sürmesi bekleniyor. Pek çok alanda satıcılara internet üzerinden kolay ve güvenli ödeme alma imkanı sunan iyzico Link Yöntemi, sosyal medya aracılığıyla enstrüman satışı, online konser veya müzik dersi ücretini almayı mümkün kılıyor.

Tüm dünyayı etkisi alan COVID-19 salgını sebebiyle sosyal mesafenin öneminin artmasıyla birlikte ödemede de temasın ortadan kaldıran finans teknolojileri öne çıktı. Özellikle bu dönemde öne çıkan e-ticaret ve online eğitimde de temassız ödemeler ilgi görüyor. Tüm dijital platformlarda güvenli satış yapmaya olanak tanıyan ve gerçek temassız ödeme deneyimi sunan iyzico Link Yöntemi, müzik dünyasına da önemli katkı sağlıyor. Sosyal medya üzerinden enstrüman satanlar, konser verenler veya müzikle ilgili konularda ders verenler ödemelerini iyzico Link Yöntemi’ni kullanarak hızlı, kolay ve güvenli biçimde alabiliyor.

Şirket sahibi olmak gerekmiyor

Yerel ekonominin dijitalleşmesi için yenilikçi finansal çözümler üreten yerli fintek şirketi iyzico’nun Link çözümü ile offline iş sahipleri de sosyal mesafeyi koruyarak ödemelerini saniyeler içinde alabiliyor. Enstrüman satmak isteyenler, fiyat bilgisiyle görseli yükleyip oluşturacakları linki SMS, e-posta ve WhatsApp gibi dijital iletişim araçlarıyla ya da Instagram, Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal medya kanalları üzerinden paylaşarak ödeme alabiliyor.

Üst düzey güvenlik sağlanıyor

iyzico’nun yapay zeka tabanlı Sahtecilik Önleme Sistemi sayesinde, online satış dünyasındaki tüm şüpheli işlemlere karşı 7/24 koruma sağlanıyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından ödeme almaya olanak tanıyan iyzico Link Yöntemi, bilgi güvenliği açısından risk oluşturabilen mail order yöntemine duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor.

Farklı ödeme seçenekleri sunuluyor

iyzico Link üzerinden saklı kart ile birçok farklı para birimiyle saniyeler içinde ödeme almak mümkün oluyor. Tüm kredi kartları ve banka kartlarıyla havale ve EFT gibi yöntemlerle ödeme alınabiliyor. iyzico Link ile ödemeler peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor.

iyzico Link Yöntemi’ne başvurmak ve hemen kullanmaya başlamak isteyenler Link Yöntemi ürün sayfasından bilgi alabiliyor. iyzico Link Yöntemi ile ödeme almayı adım adım anlatan bir video da iyzico YouTube kanalında izlenebiliyor: https://www.youtube.com/watch? v=cTBf0dX7MAE