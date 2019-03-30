Fotoğraf Makinesi Seçimi İçin Öneriler

Hava sıcaklıklarındaki artış ile birlikte, keyifli zamanları, kalıcı kılmak isteyenlerin fotoğraf makinelerine olan ilgisi de artmaya başladı. Teknoloji perakendecilerinden İstanbul Bilişim, bu dönemde fotoğraf makinesi almak isteyen kullanıcılar için her bütçeye ve ihtiyaca uygun tavsiyelerde bulundu.

Fotoğraf makineleri, keyifli anlarını ve gördüğü güzellikleri kaydetmek isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelse de çok sayıda markanın bulunması ve çeşitli ürünlerin piyasa çıkmasıyla tüketicilerin doğru ürünle buluşması zorlaştı. E-ticaret sitesi İstanbul Bilişim, fotoğraf makinesi seçerken göz önünde bulundurulması gereken noktalara dikkat çekerek kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.

Ne çekmek istediğiniz belirleyin

Öncelikle fotoğraf makinesini hangi amaçla kullanacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Eğer profesyonel çekim yapmak istiyorsanız, profesyonel özelliklere sahip fotoğraf makinelerine bakmanız gerekir. Eğer teknik ve sanatsal bir beklenti olmadan fotoğraf çekmek istiyorsanız, daha pratik ve kolay kullanımlı makineler tercih edilebilir.

Yüksek çözünürlükle fotoğrafların kalitesini artırın

Fotoğraf makinesi seçerken, en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri fotoğraf makinesinin optik çözünürlüğüdür. Fotoğrafların kaliteli ve net olması için yüksek çözünürlükte fotoğraf makinelerinin tercih edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda makinelerin çözünürlüğünün yüksek olması, fotoğrafları yakınlaştırırken görüntü kalitesinin düşmesini de engelliyor.

Lens deyip geçmeyin

Lens seçimi çekilen fotoğrafın kalitesini büyük ölçüde etkiliyor. Fotoğraf çekme amacına uygun olan lensin seçilmesi gerekiyor. Küçük nesneleri yakından ve büyük boyutlu çekmek için makro lensler, mekân ve dar alan çekimleri için geniş açı lensler, uzak çekimler için ise tele lensler tercih edilebilir.

Doğru açıyı yakalamak için objektif seçimine dikkat edin

Fotoğraf makinesi seçimi yaparken objektifin ışık geçirme miktarına dikkat edilmelidir. En fazla ışık geçiren ve odak noktasına düşüren objektif en kalitelisidir. Objektifin çapı genişledikçe, ışık geçirme oranı artış gösteriyor ve daha geniş açılı fotoğraf çekme imkânı sağlıyor. Aynı zamanda objektifinizin görüşü mümkün olduğunca geniş bir açıyı kapsasın istiyorsanız; geniş açılı bir objektif, insan gözüne benzer bir açı elde etmek istiyorsanız; normal açılı bir objektif, önünüzde uzanan görüntünün belli bir yerini kadraja almak veya uzaktaki nesneleri büyüterek çekmek istiyorsanız ise, tele objektifli fotoğraf makineleri tercih etmeniz gerekir.