İmzalar dijitale taşındı, evden çalışmak kolaylaştı

Koronavirüs salgını sonrasında uzaktan çalışma eğiliminin artmasıyla birlikte e-imza ve mobil imzaya talep arttı. Şirketler, müşterilerine ve çalışanlarına evden imza atma kolaylığı sağlamak için e-imza çözümlerine yatırım yapıyor.

İşlerin en başta ev ortamına taşınmasıyla şirketler, onay ve imza gerektiren süreçlerinin aksamaması için çözüm arayışına girdi. Uzaktan çalışmaya uygun e-imza çözümü arayışında bireysel ve kurumsal kullanıcıların tercihi, anlık imza ihtiyaçlarına çözüm getiren LetSign platformu oldu. İmza gerektiren dokümanların, onay ve imza yetkilileri arasında dijital ortamda otomatik olarak dolaştırılmasını sağlayan LetSign platformu, belgelerin elektronik veya mobil imza ile imzalanmasını sağlıyor.

Uzaktan çalışmaya uygun e-imza platformu

İnternet bağlantısı bulunan her yerde imza süreçlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan platform, istenilen zamanda ve istenilen mekânda hukuken geçerli imza atma konforu sunuyor. Bireylerin tercihini LetSign’dan yana kullanmalarının nedenlerinden biri de doküman akışını takip eden sistem altyapısına sahip olması, doküman özelinde karşılıklı yazışma olanağı sağlaması.

Çalışanlar için ofiste imza atma zorunluluğu bitiyor

Bireysel tarafta imza süreçlerinin zaman, emek ve nakit kaybına neden olan kağıt ortamından hızlı bir şekilde elektronik ortama taşındığının altını çizen E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, LetSign platformuna evden kolaylıkla erişim sağlanabildiğine değinerek “Dijital ortamda imza atmayı kolaylaştıran LetSign, verimi artıran, kullanıcı dostu bir platform. İnternet bağlantısı bulunan her cihazdan giriş yapılarak kullanılabilen platform ile kullanıcılar belli bir mekâna veya saate bağlı olmaksızın imza süreçlerini yönetebiliyor. Üstelik imzası talep edilen kişinin LetSign paketi kullanması zorunlu değil. İmza atabilmek için dokümanın bilgisayara indirilmesi ve başka bir imzalama aracına sahip olması da gerekmiyor.” dedi.

Koronavirüs sürecinde bireysel e-imza kullanımı arttı

Ofis dışında çalışmayı destekleyen uygulama sadece iş için değil, günlük hayattaki e-imza gereksinimlerinin kolay ve hızlı bir şekilde çözülmesi için de kullanılıyor. Kağıt, mürekkep, postalama, kurye gibi maliyetlerden tasarruf sağlayan bireysel kullanıcılar, kağıt ortamındaki dokümanları tarama, depolama ve arşivleme sorunları ile zaman kaybetmiyor. Bireyler koronavirüs sürecinden yeni normale girilen süreçte mobil çalışma konforu sunan uygulamayı zaman ve mekandan bağımsız olarak kullanabiliyor.