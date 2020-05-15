İşyerinde verimi PeerBie ile artırmanın yolları

Günümüzde her şey daha hızlı, daha erişilebilir ve aynı anda yaşanıyor. Tüm bunlara işyeri ortamından erişmek ve işyeri ortamındaymışçasına çalışmak artık temel ihtiyaç. İşyerlerinde verimlilik için çeşitli yöntemler ve yaklaşımlar geliştiriyoruz. Organizasyonlar hem fiziksel bir mekana bağlı olmamayı hem de esneklik ve verimlilik kazanmayı önceliklendiriyor.

PeerBie İşyerim, kurum ve organizasyonlara verimliliklerini doğru yönetebilecekleri bir uygulama ağı sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın dönüşen iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye’den yola çıkan yeni nesil ve yerli sosyal ağ uygulama girişimi PeerBie, yeni nesil yaklaşımları öngörerek başlattığı uygulama çalışmalarını hızlandırıyor.

“Aidiyet günümüzün kompleks ve hızlı çalışma hayatında büyük önem taşıyor. Hangi tür organizasyon olursa olsun, oraya ait hisseden birey, departman ve komuniteler doğru iş yapış biçimleri ile bir araya geldiğinde ortaya verimlilik artışı çıkıyor” diyen PeerBie Kurucusu Semih Seçer kurumların temel iletişim ve iş ihtiyaçlarını PeerBie İşyerim uygulaması altında karşılayacak.

“Aynı çatı altında, birlikte çalışıyormuş gibi”

Organizasyonların büyüklüğü ve bölgesel yayılımı fark etmeksizin, aynı çatı altında çalışıyormuş gibi sistem kurulmasına yardımcı olacak olan PeerBie İşyerim “hepsi dahil servisler” mottosuyla yola çıktı.

Şirket içi görüşmelerinizi hala sohbet uygulamaları ile mi yapıyorsunuz?

Semih Seçer, “Şirketler artık verilerini üçüncü parti ile paylaşırken hata yapma lüksüne sahip değil. Yeni yasalar ile harici kanallar ve işyerlerinde çalışanların verileri kişisel veri olarak kabul edildiği an yasalara tabi ve kullandıkları her uygulama ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uyumlu olmak zorunda. İşiniz ile ilgili yaptığınız ve müşterinizin herhangi bir bilgisini paylaştığınız sohbet amaçlı bir uygulama da bu zorunluluğa dahil” açıklamasını yaptı.

PeerBie İşyerim, bu kapsamda aynı anda şirket içi mesajlaşma, yapılacaklar listesi oluşturma ve diğer tüm ihtiyaçları karşılayan çözümleri rakiplerine nazaran daha kapsamlı, kompakt ve hesaplı bir şekilde sunuyor.

Bilgi akışının tüm çalışanlar nezdinde demokratik bir şekilde paylaşımını sağlayabilmenin önemine inanan PeerBie, İşyerim uygulamasıyla organizasyondaki bireylerin ait olma hissini güçlendirmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı oluyor.

“E-mail trafiğine son”

Kişinin kendi hayatındaki gibi işyerinde de ait olduğu ve sorumlu olduğu kanalları yönetebilmesi için dizayn edilen uygulama, e-mail trafiği yerine “kanal iletişimi”ne dayanıyor. Kişiler, ilgili ve belirlediği kanallardaki mesajları takip edebilecek ve filtreleyip inceleyebilecek. Yine aynı şekilde uygulama içinde çalışanlar, ister merkezi ister şubeli/bölümlü bir yapı olsun, müşteri ve partnerleri ile birebir iletişim kurabilecek ve daha organize çalışabilecek.

PeerBie İşyerimde neler var?

Kurumların sektörü, çalışan sayısı ve temel ihtiyaçları analiz edildikten sonra kurumlara özel dizayn edilebilen uygulama ağı hizmeti PeerBie İşyerim temelde şu özellikleri sunacak.

Etkinlik ve toplantı yönetimi

.Tek tıkla toplantı ve etkinlik düzenleme

. Katılımcıları şeffaflıkla takip edebilme

. Toplantı ile ilgili ön yorum ve bilgilendirmeleri takip edebilme

Birebir ve grup mesajlaşma

. Anlık mesajlaşma

. Seçilen departman üyelerinden oluşan grup veya birebir mesajlaşma

Çalışanlar rehberi

. Bölüm çalışanları

. Şube çalışanları

. Kanal üyeleri

. Ünvana göre çalışanlar

. Ürün – şirket – yer önerileri

. Herhangi bir konuda kolayca öneri isteyebilme

. Yer veya URL tabanlı bilgi paylaşımı ile öneride bulunabilme

. Önerileri filtreleyebilme

Hata – şikayet yönetimi

. Ürün ve/veya servislere şikayet toplayabilme

. Hata yönetme servisi

. Hatalara yönelik tartışmalara ulaşma ve tartışmaları takip edebilme

. Son kullanıcıların çözümlenen hataları görebilmesini sağlayabilme.

. Kronik, tekrar eden hataları tespit edebilme

. Hataları düzenli olarak raporlayabilme

Gönderi gizliliği düzenleyebilme

. Özel filtreler: Bölüm, kişinin kendisine özel, lokasyon bazlı gibi filtreler ile gönderi gizliliğine müdahale edebilme

. Kanallar içi müdahale edilebilir iletişim

Anket servisi

. Partnerlere, çalışanlara, müşterilere özel anketler oluşturabilme

. Cevapları anında görebilme

Yapılacaklar listesi

. Kişisel ve kanal bazında dönemsel (günlük, haftalık, aylık) yapılacaklar listesi oluşturabilme

. Takımlara özel yapılacaklar listesi atayabilme

. Kişisel ve takım olarak verimlilik raporları oluşturabilme ve takip edebilme

Koleksiyonlar

. Kişiye ve takımlara özel koleksiyonlar oluşturabilme

. Projelere özel koleksiyonlar oluşturabilme

Kanallar

. Açık, kapalı, gizli ve harici kanallar oluşturabilme

. Kanal içi anlık iletişim

. Takım ve bölümlere özel kanal geliştirebilme