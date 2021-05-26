iyzico’nun destek verdiği TEGV Dükkan ilk satışını gerçekleştirdi

iyzico, TEGV’in e-ticaret sitesi TEGV Dükkan ile sosyal sorumluluk temelli iş birliğini hayata geçirdi. iyzico ve TEGV’in hayata geçirdiği iş birliği sayesinde alınan her ürün çocukların eğitimine katkı sağlıyor. Platform, TEGV’li çocuklara umut olmak isteyen herkesi bekliyor.

Türkiye’de finansal hizmetleri kullanıcı odaklı hale getirmek için inovatif çözümler üreten iyzico, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. iyzico’nun ödeme altyapısıyla destek olduğu TEGV Dükkan’dan alınan ürünler ilköğretim çağı çocukları için eğitim desteğine dönüşüyor. Çocukların geleceğini aydınlatan platformda yapılan tüm alışverişler, komisyonsuz olarak iyzico ile Öde üzerinden gerçekleşiyor.

0 komisyon ile eğitime katkı

iyzico’nun “İyiden İyiye” çatısı kapsamında destek verdiği TEGV Dükkan, nikâh davetiyelerinden mum setlerine, kitaplardan tebrik kartlarına, tekstil ürünlerinden hayata anlam katan lezzetlere birçok ürünle alternatifli bir hizmet sunuyor. Site üzerinden yapılan tüm alışverişler, iyzico’nun güvenli altyapısı ile kısa sürede gerçekleşiyor.

“Bu projede yer almak bizim için gurur verici”

iyzico’nun TEGV Dükkan’a sürdürülebilir bir destek sunmak istediğini belirten iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu, projede yer almanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu konuyla ilgili şunları söyledi: “Topluma ve kültüre fayda sağlayacak işlerin iyiden iyiye büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamdaki tüm faaliyetlerimizi “İyiden İyiye” çatısı altında bir araya getirdik ve şu anda sosyal faydayı amaç edinen birçok projeye sürdürülebilir bir destek sunuyoruz. Eğitime sürdürülebilir destek sağlayan, çocuklarımızın donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunan böylesi değerli bir projede yer almak bizim için gurur verici.”

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Vakfımız 26 yıldır, Türkiye’nin dört bir yanındaki ilköğretim çağı çocuklarını nitelikli eğitim desteği ile buluşturmak için çalışıyor. iyzico ile yaptığımız iş birlikleri sayesinde hayata geçirdiğimiz TEGV Dükkan, eğitim dostlarımıza geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermeye başlıyor. Kendi e-ticaret sitemizin olması uzun zamandır hedeflerimiz arasındaydı. Projemizi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşarken iyzico’ya katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.”