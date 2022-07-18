Keyif düşkünlerine özel: In-Wash Akıllı Klozet

Teknolojik banyo çözümleriyle tanınan Roca'nın yeni In-Wash akıllı klozeti, konforlu ve hijyenik özelliklerinin yanında tümü uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen özellikleriyle banyoları en yüksek standartlarla buluşturuyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 18 Temmuz 2022
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Banyo alanları için tasarladığı ve ürettiği yenilikçi ürünleriyle dünyanın önde gelen markalarından biri olan Roca, modern banyolara en son teknolojiyi getirirken aynı zamanda işlevsellik, uyum ve konforu bir arada sunuyor. Kompakt tasarımı ve kolay montajı sayesinde tüm banyo alanlarına uyum sağlayan In-Wash akıllı klozet banyolarında akıllı seçimler yapmak isteyenlerin tercihi oluyor.

Kişiselleştirilebilir ayarlar

In-Wash‘ın entegre başlığı, ayarlanabilen özellikleriyle nazik ve derinlemesine kişisel temizlik imkanı sunuyor. Suyla farklı yıkama fonksiyonları ve kurutma özelliği hijyeni en üst seviyeye çıkarıyor. Tercihe göre beş farklı yöne konumlandırılabilen başlık, su basıncını da üç yoğunluk seviyesine göre düzenleyebiliyor. Optimum konfor için 33, 36 veya 39 dereceye ayarlanabilen su sıcaklığı kişiye özel bakım imkanı sunuyor.

Teknoloji en üst seviyede

Roca, ileri teknolojiyi pratik bir şekilde kullanıma sunması ile de tercih sebebi oluyor. Yan panel veya uzaktan kumanda ile sıcaklık, basınç ve suyun konumu gibi özellikler ile In Wash klozet kolayca kişisel ihtiyaçlara göre ayarlanabiliyor. Su ve enerji israfını önlemek için In-Wash‘a entegre edilen kızılötesi sensörler ile yıkama ve kurutma gibi işlevler yalnızca gerektiğinde devreye giriyor. 8 saat boyunca açık kalabilen LED ışığı ise geceleri banyonuzun ışığını açma zahmetinden sizi kurtarıyor ve rahatlıkla klozete yönlendiriyor.

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cryptomatte/6182a53/name (string): “Crypto_Name”
dataWindow (box2i): [0, 0, 4961, 3507]displayWindow (box2i): [0, 0, 4961, 3507]lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]type (string): “tiledimage”
vrayInfo/camera (string): “GEN02”
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vrayInfo/cpu (string): “INTEL/Model:12,Family:6,Stepping:2,Cache:0”
vrayInfo/date (string): “31/05/2019”
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vrayInfo/frame (string): “00000”
vrayInfo/h (string): “0”
vrayInfo/mhz (string): “0MHz”
vrayInfo/noiseThreshold (string): “0.001000”
vrayInfo/numPasses (string): “0”
vrayInfo/numSubdivs (string): “0.00”
vrayInfo/os (string): “Win10”
vrayInfo/primitives (string): “0”
vrayInfo/ram (string): “49152MB”
vrayInfo/rendertime (string): ” 0h 0m 0.0s”
vrayInfo/time (string): “15:26:45”
vrayInfo/vmem (string): “134217728MB”
vrayInfo/vraycore (string): “3.60.05”
vrayInfo/vrayversion (string): “Internal V-Ray version Adv 3.60.05”
vrayInfo/w (string): “0”
=Channels=
A (half)
B (half)
Crypto_Material.A (half)
Crypto_Material.B (half)
Crypto_Material.G (half)
Crypto_Material.R (half)
Crypto_Material00.A (float)
Crypto_Material00.B (float)
Crypto_Material00.G (float)
Crypto_Material00.R (float)
Crypto_Material01.A (float)
Crypto_Material01.B (float)
Crypto_Material01.G (float)
Crypto_Material01.R (float)
Crypto_Material02.A (float)
Crypto_Material02.B (float)
Crypto_Material02.G (float)
Crypto_Material02.R (float)
Crypto_Name.A (half)
Crypto_Name.B (half)
Crypto_Name.G (half)
Crypto_Name.R (half)
Crypto_Name00.A (float)
Crypto_Name00.B (float)
Crypto_Name00.G (float)
Crypto_Name00.R (float)
Crypto_Name01.A (float)
Crypto_Name01.B (float)
Crypto_Name01.G (float)
Crypto_Name01.R (float)
Crypto_Name02.A (float)
Crypto_Name02.B (float)
Crypto_Name02.G (float)
Crypto_Name02.R (float)
G (half)
MM 1-2-3.B (half)
MM 1-2-3.G (half)
MM 1-2-3.R (half)
MM 10-11-12.B (half)
MM 10-11-12.G (half)
MM 10-11-12.R (half)
MM 13-14-15.B (half)
MM 13-14-15.G (half)
MM 13-14-15.R (half)
MM 16-17-18.B (half)
MM 16-17-18.G (half)
MM 16-17-18.R (half)
MM 19-20-21.B (half)
MM 19-20-21.G (half)
MM 19-20-21.R (half)
MM 22-23-24.B (half)
MM 22-23-24.G (half)
MM 22-23-24.R (half)
MM 4-5-6.B (half)
MM 4-5-6.G (half)
MM 4-5-6.R (half)
MM 7-8-9.B (half)
MM 7-8-9.G (half)
MM 7-8-9.R (half)
MMMID 1-2-3.B (half)
MMMID 1-2-3.G (half)
MMMID 1-2-3.R (half)
R (half)
VRayDiffuseFilter.B (half)
VRayDiffuseFilter.G (half)
VRayDiffuseFilter.R (half)
VRayGlobalIllumination.B (half)
VRayGlobalIllumination.G (half)
VRayGlobalIllumination.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayOcclusion.B (half)
VRayOcclusion.G (half)
VRayOcclusion.R (half)
VRayRawGlobalIllumination.B (half)
VRayRawGlobalIllumination.G (half)
VRayRawGlobalIllumination.R (half)
VRayRawLighting.B (half)
VRayRawLighting.G (half)
VRayRawLighting.R (half)
VRayRawReflection.B (half)
VRayRawReflection.G (half)
VRayRawReflection.R (half)
VRayRawRefraction.B (half)
VRayRawRefraction.G (half)
VRayRawRefraction.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRayReflectionFilter.B (half)
VRayReflectionFilter.G (half)
VRayReflectionFilter.R (half)
VRayRefraction.B (half)
VRayRefraction.G (half)
VRayRefraction.R (half)
VRayRefractionFilter.B (half)
VRayRefractionFilter.G (half)
VRayRefractionFilter.R (half)
VRaySSS2.B (half)
VRaySSS2.G (half)
VRaySSS2.R (half)
VRaySamplerInfo – Normal.X (half)
VRaySamplerInfo – Normal.Y (half)
VRaySamplerInfo – Normal.Z (half)
VRaySamplerInfo – Reflection.X (half)
VRaySamplerInfo – Reflection.Y (half)
VRaySamplerInfo – Reflection.Z (half)
VRaySelfIllumination.B (half)
VRaySelfIllumination.G (half)
VRaySelfIllumination.R (half)
VRaySpecular.B (half)
VRaySpecular.G (half)
VRaySpecular.R (half)
VRayWireColor.B (half)
VRayWireColor.G (half)
VRayWireColor.R (half)
Z (float)
Kolay temizlik imkanı

Roca In-Wash kişiselleştirilebilir teknolojisinin yanı sıra temizliği kolaylaştırmak için de birçok özellik barındırıyor. Her kullanımdan önce ve sonra kendini temizleyen başlığı optimum hijyen sağlarken, kanalsız tasarıma sahip klozet modeliyle de temizliği kolaylaştıran ve hızlandıran bir çözüm sunuyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 18 Temmuz 2022
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