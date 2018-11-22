Küçük İşletmelere E-Ticarette Başarı İçin 10 İpucu

E-ticaret siteleri, her geçen gün büyüyor, işletmelerin ciroları katlanıyor. Ancak e-ticarete giren her işletme başarılı olamıyor. Yanlış pazarlama stratejileri nedeniyle birçok e-ticaret sitesi kapanmak zorunda kalıyor. Fakat doğru reklam ve pazarlama yöntemleriyle yüksek cirolar yapan e-ticaret siteleri de var. Üstelik bu siteler sanıldığı gibi ünlü markalara ait siteler değil. E-ticaret ve e-ihracat konusunda başarılı olmak isteyen girişimcilerin ipuçlarını paylaşıyoruz.

1. İlk izlenim için 50 milisaniyeniz var

Öncelikle kullanıcıların, sitenizi beğenip beğenmediğine karar vermesi 50 milisaniye alıyor ve ilk izlenim için asla ikinci bir şansınız olması düşünülemez. Bu nedenle, ilk izlenim yıllarca etkisini koruduğu için olabildiğince yaratıcı olmalısınız. Bu izlenim size bir ömür boyu müşteri kazandırabilir. Olabilecek en iyi tasarımı geliştirmeli, doğru bir site kurulumu ile siz satış yaparken, kullanıcıların hoş ve görsel olarak rahat edeceği bir tasarım yapmalısınız.

2. Mobilde varlığınız çok önemli

Ortalama bir insan günde en az 100 dakikasını cep telefonu ile geçiriyor. Mobil uygulamalar dünya çapında tüketici davranışlarında artan bir rol oynuyor. Tüketiciler 2014 yılında mobil uygulamalar yardımıyla 204 milyar dolar harcamıştı, 2018 yılında bu rakam 626 milyar dolara çıktı.

Siz de e-ticaret işlemlerinizi mobil cihazlarla uyumlu hale getirmediğiniz sürece üç ile beş yıl içinde piyasadan silinmeniz işten bile olmayacak. Potansiyel müşterilerinize yakın olun. Eğer onlar mobil cihazları ile birlikteyse sizin olmanız gereken yer de orasıdır.

3. Sosyal medyayı etkin kullanın

Sosyal medyayı ihmal etmek ya da sosyal olarak ortalarda görünmemek online işiniz için alabileceğiniz en kötü karar olacaktır. Aslında sosyal medya, işinizin merkezinde bir rol oynar.

Ürünlerinizi ilgi çekici, profesyonelce tasarlanmış şekilde dikkat çekici hale getirerek Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ve Tumblr’da paylaşın.

4. Daha fazla ve iyi fotoğraf yükleyin

Görsel iletiler metinlerden 60 bin kat daha hızlı bir şekilde işleniyor. İnsanların yüzde 65’i görsel olarak öğreniyor. Dolayısıyla mesajınızı müşterilere iletmenin en iyi yolu görsel içerik sağlamaktır. Bunun için web sitenizde daha fazla görsel kullanın.

Görsel bulunan tweetler, görsel kullanılmayanlara göre yüzde 94 oranında daha fazla retweetlenir. Kısacası kullanıcıların zihinlerinde asılı kalacak fotoğraflar kullanın. Bir tek görsel binlerce sözcüğe bedeldir.

5. Arama sonuçlarında üstlerde çıkın

E-ticaret ekonomisi hızlı bir büyüme yaşadığından, giderek daha fazla sayıda işin bu artan kalabalık alana girmesi bekleniyor. Google arayıcılarının yüzde 90’ı sadece ilk üç sonuca tıklıyor. Yani, ürününüz sayfanın en sonunda yer alıyorsa sadece kalan yüzde 10 sizin sitenizi bulacaktır. Başlıklarınızı, URL’nizi ve açıklamalarınızı optimize etmeyi, yararlı ve yeni içerik sağlamayı, web sitenizin yüklenme süresini iyileştirmeyi ve web sitenizi Google başta olmak üzere arama motorlarına kaydetmeyi ihmal etmeyin. Arama motoru olmadan bir web sitesi kurmak, yön olmadan yol yapmaya benzer.

6. Canlı destek verin

Canlı sohbeti kullanmak, potansiyel müşterilerinizin daha hızlı karar vermesine yardımcı olan bir yöntemdir. Kullanıcılar, bir makine ile değil, bir insanla sohbet ettiklerini hissetmelidirler. Canlı sohbet, siteye daha insancıl bir özellik katar. Canlı sohbet stratejisi, kullanıcısına gerçek bir mağazada gibi hissettirir, tüm sorular, bir mağaza asistanı tarafından yanıtlanır. Müşterilerinizle konuşun, bir robotla etkileşimde bulunmalarına izin vermeyin.

İnternetten alışveriş yapanların yüzde 21’i, canlı sohbet sunan bir siteden satın almaya eğilimlidir. Canlı sohbet kullanan alıcıların yüzde 62’sinin aynı web sitesinden tekrar satın alma olasılığı daha yüksek.

7. Gereksiz bürokrasiden kaçının

Ziyaretçilerin sitenize başarıyla kaydolmadan önce bir ya da birkaç sayfalık kayıt formları oluşturmaktan kaçının. Bir e-ticaret sitesi olarak, adreslerini, telefon numarasını ve ne tür bir iş yaptıklarını bilmeniz gerekmez. Basit bir e-posta adresi ve şifre sadece ihtiyacınız olan her şeydir.

8. Veri güvenliğini hissettirin

Uygun içerik yönetimi ve kişisel ayrıntı güvenliği sağlayana kadar e-ticaret sitenizin tamamlandığını söyleyemezsiniz. İnsan etkileşimi eksik olduğunda, alışveriş yapanların sitenizde ürün satın alma konusunda kendilerine güven duymasını sağlamanız gerekir. Çünkü müşteri artık sipariş vermeden önce çok daha fazla dikkatli davranmaktadır. Bu nedenle, sitenizin, müşterilerinin gizliliği korumak için gerekli özellikleri taşıyan saygın bir site olduğunu garanti etmelisiniz. Güvenli bir platform seçmek, güçlü SSL kimlik doğrulaması kullanmak, tüm siparişleri izlemek, güçlü parolalar sormak ve sızmalara karşı dünya genelinde kullanılan PCI testi yapmak çevrimiçi sahtecilik riskini azaltacak olan tekniklerdir.

9. Müşteri odaklı hareket edin

E-ticaret işindeki en büyük eksiklik, müşterilerin karar vermeden önce ürüne dokunmasına, hissetmesine ve denemesine imkân bulunmamasıdır. Bu konuyu çözebilmek için halihazırda bir çözüm yoksa da işinizin diğer alanlarında bu eksikliği giderebilirsiniz. Basitleştirilmiş alışveriş sepetiyle süreci kolaylaştırmanın yanı sıra uygun fiyat, ücretsiz kargo ve satın alma sürecini olabildiğince kısa tutmak da kullanıcıları çekmek ve sitenize bağlılığını sağlamak bakımından yararlı olacaktır. Bu ilave hizmetler ve yardımlar müşterinizi sitenize sadık olması ve alışveriş etmesi için teşvikini sağlayacaktır.

10. Sosyal sorumluluğa önem verin

Marka imajını artırmak için çevre dostu sosyal sorumluluk projeleri iyi olabilir. İyi işler yapan firmaları desteklemek insanların hoşuna gider ve müşterileriniz de onlar çevre dostu olma fırsatı vermenizi takdir edecektir.