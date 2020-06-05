Logitech’ten öğrencilere tavsiyeler: Evde nasıl daha verimli çalışılır?

Hayatın her alanına dokunan kullanışlı ve verimliliği arttırıcı ürünleriyle Logitech, öğrencilerin evde nasıl daha verimli çalışabileceklerine dair ipuçlarını paylaştı. Uygun çalışma ortamının ve doğru ekipmanın verimlilik üzerindeki olumlu etkilerini göz önüne alarak bir öneriler listesi hazırlayan Logitech, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Evdeki çalışma alanını belirleme

Evde düzenli ve rahat bir çalışma alanı oluşturmak, çalışmaya başlamayı sağlayacak önemli bir motivasyon kaynağıdır. Temiz ve düzenli bir çalışma ortamı, ferah bir atmosfer ve şık teknolojik aksesuarlar çalışmayı destekler.

Ne var ki çoğu öğrenci, ailesi veya arkadaşlarıyla yaşarken sınırlı bir alana sahip. İşte çalışmak için en iyi yeri bulmanın birkaç temel adımı…

Pencereye yakın veya bahçeyi gören doğal ışık alan bir yer seçilebilir. Doğal ışık ruh halini ve enerji seviyesini büyük ölçüde iyileştirirken, online derslerde daha iyi görünmeyi sağlar.

Evde ilgilenilmesi gereken en kritik araç internet bağlantısıdır. İnternet hızının online dersler sırasında kesilmemesi için gereken minimum indirme hızı 8 Mbps, yükleme hızı ise 1,5 Mbps’dir.

Eğitim için doğru teknolojik aksesuarları seçme

Doğru çalışma alanını belirledikten sonra doğru teknolojik aksesuarları seçmek verimliliğe katkı sağlar.

Web kamerası ile görüntünün netliği artırılabilir. Logitech C922 Pro sahip olduğu özelliklerle beraber, düşük kalitedeki bir dizüstü bilgisayar kamerasının yerini iyi şekilde doldurabilir. Logitech C922 Pro Webcam, akıcı ve net görüntüler sunabilen, bunun yanında sesleri de iyi alabilen bir üründür. Kurulumu ve kullanımı da bir hayli kolay olan cihaz, temel olarak 1080p çözünürlükte ve 30 kare video kaydı yapabiliyor. Katlanabilir ayak tasarımıyla dizüstü bilgisayarlar veya monitör üzerine de rahat sabitlenebiliyor.

Çalışmak için doğru mouse ve klavyeye sahip olmak önemlidir. Tez ve makale yazan öğrenciler, bir ergonomik klavyeyi dizüstü bilgisayarına göre daha rahat bir alternatif olarak düşünülebilirler. Bilek ağrılarına çözüm getiren Logitech MK710 Klavye ve Mouse Seti, bilek desteği ve bölünmüş tuşlu tasarımıyla bileklerdeki ve kollardaki kas gerginliğini azaltıyor. Klavye ve Mouse Seti, Mac veya Windows PC’ye USB alıcısı ile doğrudan bağlanabiliyor.

Bir matematik öğrencisi, daha hızlı çalışmak için ekstra programlanabilir düğmeler ve kaydırma tekerleği olan bir fare seçebilir. Logitech MX Master 3 Mouse, MagSpeed (Manyetik Hızlanma Özelliği) Kaydırma Tekerleği ile ultra hızlı ve ultra hassas kaydırma sağlıyor. Ayrıca, Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçeneklerine ek olarak, popüler yazılım uygulamaları için hazırlanan profiller de kullanıma hazır şekilde mouse’la birlikte sunuluyor.

Bir ödev üzerinde birlikte çalışan öğrenciler belge paylaşım uygulamalarıyla denemeler yapabilir. Örneğin; Google E-Tablolar gibi gelecekteki işyerlerinde kullanacakları araçları öğrenmeye başlamaları öğrenciler için iyi bir fırsat olabilir.

Odağı korumak ve üretken kalmak

Doğru çalışma alanı ve teknoloji aksesuarlarına sahip olmak iyi bir başlangıçken, evde çalışmaya uyum sağlamak biraz çaba gerektirir. Üretken ve stressiz kalmayı sağlamanın da birkaç basit ama etkili yolu bulunmaktadır.