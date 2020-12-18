NN Hayat ve Emeklilik’ten Yenilikçi Bir Proje: ‘Online Acentelik Başvurusu’

NN Hayat ve Emeklilik, dijitalleşme alanında önemli bir adım attı ve iş süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla yeni bir projeyi hayat geçirdi. Artık NN Hayat ve Emeklilik acentesi olmak isteyenler NN web sitesinden hızlı ve kolay bir şekilde başvurabilir, onay ve durum sürecini takip edebilir.

Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, Türkiye’de dijitalleşme alanında önemli çalışmalar gerçekleştirirken, sektörde de öncü projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda NN Hayat ve Emeklilik acentesi olmak isteyenler, web sitesi üzerinden ‘Online Acentelik Başvurusu’ ile hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek.

Pandemi döneminin bir parçası olarak dijitalleşmenin her sektör için artık olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan NN Hayat ve Emeklilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican “NN Hayat ve Emeklilik olarak dijital alanda her zaman yenilikler yapma stratejimizle hareket ediyoruz. Son olarak acentemiz olmak isteyenlere hızlı, güvenilir ve kolay başvuru yapabilecekleri yenilikçi bir projeyi hayata geçiriyoruz. NN Hayat ve Emeklilik’ten acentelik başvurusu yapmak isteyenlere web sitesinden yapacakları başvuru ile onay ve takip sistemini kurguladık. Acentelik başvurularında verimliliği artıracak bu proje ile aday acentelerimiz için de bir kurumsal hafıza olmasını sağladık. ‘Online Acentelik Başvurusu’ ile NN Hayat ve Emeklilik ailesinin bir parçası olmak isteyen adayların web sitemiz üzerinden başvurularını heyecanla bekliyoruz” dedi.

Web sitesinden hızlıca NN acentesi olabilirsiniz

‘Online Acentelik Başvurusu’ ile adayların NN Hayat ve Emeklilik’e ulaşmaları kolaylaştırılırken, acentelik tesis süreci de kısaltılmış oldu. Adayların süreçlerini dijital ortamda takip etmesinin yanı sıra online süreçten acenteliği tesis olan acentenin kaydının Genel Müdürlük altyapısına direkt olarak yansıması da sağlandı.