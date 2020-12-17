Samsung’un öncü 120Hz ekran teknolojisi, Galaxy S20 FE modeline de geldi!

Galaxy S20 FE cihazı, 120Hz Süper AMOLED Sonsuz-O Ekran ile yüksek yenileme hızına sahip cihazlar kervanına katıldı.

Kullanıcıların yenileme hızı yüksek bir ekranda, çarpıcı bir görselliği ve iyi bir tepki hızını deneyimledikten sonra başka bir ekran kullanması çok zor olabiliyor. Samsung’un kullanıcılarını bir araya getiren topluluk platformu Samsung Members üyelerinin katılımı ile yapılan ankete göre, katılımcıların yarısından fazlası 120Hz ekranın Galaxy cihazlarda en sevdikleri ekran özelliği olduğunu belirtti.

Bu gerçekten yola çıkan Samsung; Galaxy S20 serisi, Galaxy Note20 Ultra ve Galaxy Tab S7/S7+ cihazlarında kullandığı 120Hz ekranlarla gelişmekte olan bu trende yön veriyor. Kullanıcıların beklentilerini ve taleplerini her zaman dikkate alan Samsung bir kez daha harekete geçti. Artık Galaxy S20 FE cihazı da 120Hz Süper AMOLED Sonsuz-O Ekran ile 120Hz yenileme hızına sahip cihazlar kervanına katıldı.

Bu yeni nesil ekranların nasıl çalıştığına ve Samsung hayranları tarafından neden bu kadar beğenildiğine yakından bakalım.

Samsung Galaxy S20 FE 120Hz yenileme hızı nasıl çalışır?

Hertz (Hz) cinsinden ölçülen yenileme hızı, görüntünün saniye başı yenileme frekansını ifade eder. Yüksek yenileme hızına sahip ekranlar, her saniyede daha fazla bilgiyi görüntüleme kabiliyetleriyle akıcı bir görsellik ve daha düşük hareket bulanıklığı sunar. Sonuç olarak ister oyun oynayın, ister video izleyin, isterseniz sadece web’de gezinin yüksek yenileme hızına sahip ekranlar size her zaman iyi bir görsel deneyim sunar.