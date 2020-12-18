Türkiye’de Kasım ayında e-ticaret satışları yüzde 52 arttı!

Türkiye’de artık “kampanya dönemi” olarak adlandırılan Kasım ayında, peş peşe düzenlenen indirimler ile birlikte Black Friday’in geride kalması ve pandemi ile mücadele kapsamında yeniden tedbirlerin alınması e-ticarette yaşanan değişimi daha da hareketlendirdi. Related Digital’in 2019’un Kasım ayı ile 2020 yılının Kasım ayını karşılaştırdığı veriler, söz konusu değişimi gözler önüne serdi. Bu kapsamda; e-ticaret satışlarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 oranında artış yaşandı. Özellikle giyim, ayakkabı, ev dekorasyon, sağlık ve güzellik kategorilerindeki ürünler tercih edildi. Ortalama sepet tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artış göstererek, 339 TL’ye yükseldi. Ayrıca online alışverişe yeni başlayan kişilerin sayısında da artış yaşandı. Bu kapsamda online alışverişte kullanıcı sayısı yüzde 34 oranında yükselişe geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ardından günlük yaşamda ve çalışma hayatında yaşanan köklü değişimin e-ticaretteki yansımaları devam ediyor. E-ticaret sitelerindeki trafiği artıran Black Friday’in yanı sıra pandemi ile mücadele kapsamında kısıtlamaların tekrar uygulanması e-ticaret verilerine de yansıdı. Hem dünyanın hem de Türkiye’nin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital de Türkiye’de pandeminin ardından e-ticarette perakende sektöründe yapılan satışlara ilişkin açıkladığı verilerle geçen yılın Kasım ayı ile 2020 Kasım ayını karşılaştırarak, yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

Online alışverişte kullanıcı sayısı yüzde 34 arttı!

Related Digital’in verilere göre; Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre e-ticaret satışlarında yüzde 52 oranında artış yaşandı. Özellikle giyim, ayakkabı, ev dekorasyon, sağlık ve güzellik kategorilerindeki ürünler tercih edildi. Teknoloji kategorisindeki ürünler ise en çok sipariş verilen ürünler arasında dördüncü sırada yer aldı. Ortalama sepet tutarında da değişim gözlemlendi. Bu kapsamda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artan ortalama sepet tutarı 339 TL’yi buldu. Kullanıcıların ortalama sayfa ziyaretlerinde de değişim yaşandı. Bu kapsamda sayfa ziyaretleri 2019’un Kasım ayına göre yüzde 17 artarken, sayfa ziyaretleri sırasında geçirilen zaman da yüzde 9 yükseldi. Ayrıca online alışverişe yeni başlayan kişilerin sayısında da artış yaşandı. Bu kapsamda online alışverişte kullanıcı sayısı yüzde 34 oranında yükselişe geçti.

“Kasım ayında kampanya geliştiren markalar kazandı”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, faaliyete başladıkları 2000 yılından bu yana omnichannel pazarlama platformu hizmetleri, yapay zekâ destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün önerileriyle birçok kurumun çözüm ortağı olduğunu söyledi. Geliştirdikleri yazılım, ürün ve hizmetlerle şirketlerin büyümelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını aktaran Kılıç, pandemi dönemi ile birlikte markaların dijital pazarlamanın gücünü daha da fark ettiğini vurguladı. Kılıç, “Markalar, daha fazla kişiye dijital pazarlama ile ulaşmak istiyorlar. Biz de geliştirdiğimiz yazılım, ürün ve hizmetlerle firmaların büyümelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Dijital pazarlamanın önemi bazı günlerde daha da öne çıkıyor. Bu tarihlerden birisi de Black Friday. Related Digital olarak hem Black Friday’in hem de Kasım ayında yaşanan bu yükselişin asıl kazananlarının kampanya geliştiren markalar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“104 milyon kullanıcıya kişiselleştirilmiş deneyim sunduk ”

Kasım ayında Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerine değinen Kılıç, “Related Digital olarak sunduğumuz hizmetlerle 104 milyon kullanıcıya kişiselleştirilmiş web site ve mobil uygulama deneyimi sunduk. 1,1 milyar e-posta, 3.2 milyar web ve mobil anlık bildirim gönderdik. Bu e-posta oranına baktığımız zaman geçen yılın Kasım ayı ile birlikte yüzde 36 artış yaşandığını görüyoruz. Anlık bildirim gönderim oranının da iki katına çıktığını gözlemliyoruz” diye konuştu.