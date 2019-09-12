Philips, IFA 2019’da Kişiselleştirilmiş Tüketici Sağlık Çözümlerini Sundu

Philips tarafından tüketici ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı ve IFA 2019’da kullanıcılarının beğenisine sunduğu akıllı sağlık çözümleri, kullanıcıların hayatlarına kolaylıkla entegre oluyor. Ürünler, kullanıcıların daha sağlıklı seçimler yaparak kişisel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği etkinlikleri arasında gösterilen IFA 2019’da tanıtılan ürünler, kullanıcılarının hayatlarına kolaylıkla entegre oluyor ve onların daha sağlıklı seçimler yaparak kişisel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor.

Akıllı yaşam teknolojilerinde yapay zekâ

Philips Airfryer, Smart Sensing teknolojisi sayesinde zaman ve sıcaklığı otomatik ayarlıyor ve mükemmel ev yemekleri pişirmeyi kolaylaştırıyor. Yapay zekâyla güçlendirilen Smart Shaver 7000 serisi, cildin tahriş olmasına fırsat vermeyen tıraş deneyimi sunuyor. SmartSleep Bandı, horlama sorunu yaşayanların hayatını kolaylaştırıyor. Power Blender, birçok blenderın neredeyse iki katı güçte işleyen 31 bin RPM devir seviyesiyle, çok farklı kıvamdaki tarifleri kolayca hazırladığı gibi buz kırma özelliğiyle buzları saniyeler içinde parçalıyor.

Philips’in 2008’den günümüze 10 milyondan fazla satan Airfryer’ların başarısından ilham alarak geliştirdiği yeni Smart Sensing teknolojili Philips Airfryer XXL ile yemek yapma sürecinin tamamını kontrolü altına alıyor. Philips Smart Sensing teknolojisi, tek düğmede aktif hale gelerek süre ve sıcaklık ayarlarını düzenliyor ve mükemmel tatları garantiliyor. Bu sayede gereksiz mutfak aleti kullanımı ve fazla pişirme olasılığı da ortadan kalkıyor.

Philips ile yepyeni bir tıraş deneyimi

Philips Smart Shaver 7000 serisi, makine hareketini analiz ederek kişiselleştirilmiş bir tıraş deneyimi sunuyor. Kullanıcının tıraş hareketlerini algılamak ve görsel olarak yönlendirme sağlamak üzere cihaza yerleştirilen sensör sayesinde dünyanın tek bağlantılı ve yapay zekâ destekli tıraş çözümünü sunan ürün, cildin sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Philips Kişisel Sağlık Bölüm Başkanı Roy Jakobs, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ürünlerle ilgili “Günümüzde sağlık konusunda kişiselleştirilmiş yaklaşımın arttığını görüyoruz. Tüketiciler sağlıklı yaşam konusuna büyük ilgi duyuyor ve günlük yaşamlarına kolayca uyarlanabilecek çözümler arıyor. Philips olarak, sunduğumuz çözümler ile tüketicilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor ve onların ihtiyaçları doğrultusunda akıllı ve son teknolojiler ile çalışıyoruz. Bu yıl IFA’da sunduğumuz yenilikler tüketicilere verilere dayalı kişiselleştirilmiş bilgiler ve koçluk önerileri sunuyor, bu şekilde günlük yaşamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan daha sağlıklı seçimler yapmalarını kolaylaştırıyoruz” sözlerini kullandı.

“Sağlık çalışanlarına veri sağlıyoruz”

Philips, uyku sorunlarının %80’ini ele almak üzere her gün gelişen uyku çözümleri portföyündeki en son yeniliği, SmartSleep Bandı (Horlama Hafirletme Bandı) ile yatış şeklinden kaynaklanan horlama için klinik olarak kanıtlanmış kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Pozisyon değişikliğini algılayan sensör, kullanıcının yana dönmesi ve horlamasına neden olacak şekilde yatmaması için adaptif titreşimler yayıyor.

Uyku takibinin kişiselleştirilmiş servisler konusunda iyi bir örnek olduğuna dikkat çeken Jakops “Yapay zeka teknolojisini tüketicinin cilt özelliklerini anlamak için kullanıyoruz. Profesyonel sağlık çalışanlarına veri sağlıyoruz. Uykuyla ilgili verileri tüketici izniyle hem doktora hem de cihazlar üzerinden tüketiciye ulaştırıyoruz. Böylece sağlıklı uyku için çözüm buluyoruz” diye konuştu.

Philips son teknolojiyle kullanıcıların yanında

Philips’in IFA’da sunduğu yeni ürünlerin arasında, yeni Hava Temizleyici serisi, Philips Sonicare’den ağız bakımı platformu ve Sonicare’in teledensity hizmeti, hamilelikten bebeğin ilk yıllarına kadar ebeveynleri destekleyen Hamilelik+ ve Bebek+ uygulamaları da bulunuyor. Philips son teknoloji ürünleriyle de kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor.

Philips Lumea Prestige, tüy köklerine hassas ışık atışları uygulayarak kökleri dinlenme aşamasına geçiriyor ve vücutta uzayan tüylerin miktarının zaman geçtikçe azalmasını sağlıyor. Vücut (bacaklar, kollar, karın) ve yüz (dudak üstü, çene) bölgelerinde kullanılabilen Lumea Prestige ile ilgili yapılan araştırmalar, mükemmel sonucu doğruluyor. Lumea Prestige, yalnızca 3 uygulama gibi kısa bir sürede tüylerde %92’ye kadar azalma sağlıyor.

Yanmama garantisi veren ütü

Philips PerfectCare Elite Plus buharlı kazanlı ütü, son derece kolay ve hızlı bir ütüleme imkânı sunuyor. Dünyanın en güçlü ve en hızlı buhar kazanına sahip olan ürün, hiçbir sıcaklık ayarına ihtiyaç duymadan ısı ayarını gerçekleştirdiği gibi yanmama garantisi sunuyor.

SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü sayesinde tüm yönlerden çekiş sağlarken tek geçişte daha fazla tozu topluyor. Kablosuz SpeedPro Max, Powerblade dijital motoru ve üçlü filtreleme sistemi sayesinde güçlü toz çekişi için yüksek hava akışı sağlıyor. SpeedPro Max, alçak mobilyalar da dahil ulaşılması en zor köşelere bile erişim imkânı sunuyor.

Sakala şekil vermek çok daha kolay

Philips, devrim niteliği taşıyan takıp çıkarılabilir başlıklara sahip olan Philips OneBlade ile sakal bakımına tek bir bıçak ile pratik ve fonksiyonel bir çözüm sunuyor. Keskin kenarlı bıçak sayesinde sakala kolayca şekil verilebilen Oneblade, kuru ya da ıslak kullanım seçeneklerinin yanı sıra, çift taraflı bıçağı sayesinde istenilen yönde kullanılma imkânı sunuyor. Oneblade, sağladığı net görüş açısıyla da hızlı ve pratik bir tıraş deneyimi sunuyor.

Emzirme uzmanları ile birlikte geliştirilen Philips Avent Elektronik Göğüs Pompaları, konforlu kullanımı sayesinde annelerin öne doğru eğilme sorununu ortadan kaldırıyor. Dört farklı ayar sayesinde anneler kendileri için en uygun olan ayarı seçebiliyor. Patentli beş yapraklı masaj başlıkları sayesinde de daha fazla süt elde edilebiliyor.

“Hayatları iyileştirmeye devam edeceğiz”

Philips Kişisel Sağlık Ürünleri Orta Doğu ve Türkiye Genel Müdürü Milena Elmasoğlu ise “Tüeticilerimiz bizim için her zaman çok özel. Philips olarak tüketicilerimizi, mutlu etmenin yolunun her şeyden önce onları anlamaktan ve onları iyi tanımaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle ürünlerimizi onların geri bildirimleri doğrultusunda, ihtiyaç ve önerilerini dikkate alarak hayata geçirmeye önem veriyoruz. Bu yıl IFA’da sunduğumuz ürünlerimizle de tüketicilerimizin hayatlarını iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.