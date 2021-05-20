Ramazan Ayı ve Bayram Döneminde Online Alışveriş 2 Kat Arttı

Ramazan ayını ve bayram dönemini evde geçiren tüketicinin tercihi online alışveriş oldu. On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun analizi sonrasında ortaya çıkan veriler, 2021’de online alışveriş pazarının büyüdüğünü gösteriyor. Tüketicinin online alışverişe olan eğilimini yansıtan bu istatistikler, online satış yapanları da yakından ilgilendiren bilgiler sunuyor.

Yenilikçi ödeme ve güvenli alışveriş çözümleri sunan iyzico’nun, Ramazan dönemini kapsayan online alışveriş istatistikleri, salgının tüketici davranışları üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. iyzico’nun verilerine göre temassız ödeme avantajı sunan online alışverişte işlem hacmi ve işlem adeti, Ramazan döneminde önceki seneye göre yaklaşık 2 kat arttı.

İşlem adeti ve hacminde artış

Pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle evlerinde kalan tüketiciler, online alışverişi tercih etti. İşlem hacmi ve işlem adetleri önceki yıla göre 2 kat artış gösterdi. İşlem hacmi bakımından kredi kartı kullanım oranında geçen sene ile arada farklılık olmadı. İşlem adetlerinde kredi kartının kullanım oranı 5 puan azalarak %58 oldu.

Kredi kartıyla tek çekim

Debit kart ile yapılan işlemlerin ortalama sepet tutarı 100 TL civarında seyretti. Kredi kartı ile yapılan işlemlerin ortalama sepet tutarı geçen yıla göre 20 TL’lik artış gösterdi ve 230 TL oldu. Ortalama sepet tutarı 175 TL civarına ulaştı. Kredi kartıyla yapılan tek çekim işlem hacmi 5 puan azalarak %64 oldu. Kredi kartıyla yapılan tek çekim işlemlerin, kredi kartıyla yapılan tüm işlemlerdeki payı %3 artarak %85 oldu. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde tek çekim işlemlerin ortalama sepet tutarı ise 170 TL olarak gerçekleşti.

Tek çekim işlem hacmi geriledi

2021 Ramazan döneminde tek çekimli işlemlerde azalış gözlendi. 2020 yılında erkeklerde %70 olan tek çekim işlem hacmi, bu yıl %63’e geriledi. Erkeklerin ortalama sepet tutarı 29 TL düşerek 218 TL oldu. 2020 yılında kadınlarda %67 olan tek çekim işlem hacmi, bu yıl %64’e geriledi. Kadınların kredi kartıyla tek çekim yaptığı işlemlerin ortalama sepet tutarı 170 TL’den 195 TL’ye yükseldi.

Alışverişte mobil cihazlar tercih edildi

Ramazan döneminde mobil alışveriş, önceki yıla göre 6 puan artarak toplam işlem hacminin %37’sini; yine 6 puan artarak işlem adedinin %58’ini oluşturdu. Mobil alışverişte ortalama sepet tutarı önceki yıla göre %17 oranında artarak 125 TL’ye yükseldi. Masaüstü bilgisayarlar üzerinden yapılan alışverişlerde ise ortalama sepet tutarı önceki yıla göre %12 oranında artarak 290 TL’ye yükseldi.

Erkekler online alışverişe yöneldi

Erkeklerin alışveriş hacminde %92, kadınların işlem hacminde %81 oranında artış gözlendi. İşlem hacmi bazında erkekler alışverişlerin %23’ünü kadınlar ise %38’ini mobil cihazlardan gerçekleştirdi. İşlem adeti bazında erkekler işlemlerinin %31’ini, kadınlar ise %60’ını mobil cihazlardan gerçekleştirdi.

Mobil alışverişin ödeme yöntemi kredi kartı

Mobil alışverişte kredi kartıyla tek çekim oranı işlem hacmi bazında artış göstererek %78 olurken; masaüstü bilgisayarlar üzerinden yapılan alışverişlerde bu oran %59’a geriledi. Taksitli işlem hacmi ise %31’den %41’e yükseldi. Kredi kartıyla yapılan işlemlerde ortalama sepet tutarı mobil alışverişte 120 TL’den 135 TL’ye ulaşırken; masaüstü bilgisayarlar üzerinden yapılan alışverişlerde 295 TL’den 350 TL’ye artış gözlendi.

Öğlen saatleri tercih edildi

Sepet tutarı yüksek işlemler 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Önceki yılın Ramazan dönemine göre ortalama sepet tutarının masaüstü bilgisayarlarda en fazla olduğu 09.00 saatinde bu yıl %19 artış oldu. Ortalama sepet tutarının mobil cihazlardan yapılan alışverişte en fazla artış gösterdiği 06.00 saat dilimi %32 artış gösterdi. 13.00-14.00 ve 22.00-23.00 işlem adedinin en yüksek olduğu saatler oldu.

Tekirdağ’da sepet ortalamasında artış

2021 Ramazan döneminde sepet ortalaması en fazla artan il %85 oranıyla Tekirdağ oldu. %48 oranla Muğla ve %38 oranla İzmir artışın yaşandığı diğer şehirler oldu. Sektörel olarak işlem adeti bazında en fazla artış çiçekçilik ve gıda sektörlerinde oldu. Çiçekçilik ve gıda sektöründe işlem adetinde 3 kat artış gözlendi. Giyim sektöründe de önceki yılın 2,5 katı kadar artış oldu.