Ramazan ayına ait online alışveriş istatistikleri belli oldu

Türkiye’nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico’nun Anneler Günü ve Ramazan dönemini kapsayan online alışveriş istatistikleri, evlerinde kalan tüketicilerin online alışveriş tercihlerine ışık tutuyor. iyzico’nun verilerine göre temassız ödeme avantajı sunan online alışveriş, Ramazan döneminde önceki yıla göre %49 artış gösterdi. Veriler mobil alışveriş ile birlikte özellikle bazı sektörlere ve ürünlere olan talepte önemli bir atışa işaret ediyor.

Tüketicinin tercihi mobil alışveriş oldu

Salgın nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan döneminde evlerinde kalan tüketiciler güvenli, hızlı ve kolay alışveriş yapmaya olanak tanıyan mobil alışverişi tercih etti. Ramazan ayından önceki aya göre mobilden yapılan alışveriş adedi %75 artış gösterdi. Ramazan öncesi 1 aylık dönemde toplam alışverişin %52’sini oluşturan bilgisayardan yapılan alışverişler, Ramazan döneminde %47’ye geriledi.

Mobilden yapılan alışverişlerin oranı %48’den %53’e yükselerek 5 puanlık artış gösterdi. Mobilden en çok alışveriş yapılan sektör %49 oranla giyim ve aksesuar oldu. Mobilden en çok alışveriş yapılan diğer sektörler ise çiçek (%20), kitap-oyun (%9) ve kozmetik (%6) sektörleri oldu. Mobil alışverişte sepet tutarı Ramazan öncesinde ve sonrasında değişmeyip 100 TL civarında kaldı. Web aracılığıyla yapılan alışverişlerde ise sepet tutarı 236 TL’den 255 TL’ye yükseldi.

İftar, alışveriş saatlerini belirledi

Ramazan’dan önce 21.00 olan en yoğun saat dilimi, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinin etkisiyle 22.00-23.00 oldu. Ramazan döneminde bilgisayardan yapılan alışverişler 19.00-21.00 arası düşüşe geçerken mobil alışveriş aynı seviyeyi korudu. Ramazan ayı boyunca yapılan alışverişlerin %89’u tek çekim olarak gerçekleştirildi.

Ramazan alışverişinde söz sahibi kadınlar

İstanbul %41 oranıyla Ramazan ayı boyunca en çok online alışveriş yapan il oldu. Bu ilimizi Ankara (%8), İzmir (%7), Bursa (%3), Antalya (%3) ve Kocaeli (%2) takip etti. iyzico üye iş yeri olan esnaflar ramazan öncesi döneme göre daha çok online satış yaptı. Online alışveriş adedi Ramazan öncesi döneme göre en fazla artan il %72 ile Düzce oldu. İşlem hacmi en fazla artan il ise %85 ile Amasya oldu. Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde alışveriş yapanların %71’i, Ege Bölgesi’nde ise %70’i kadın.

Çiçek siparişlerinde %190 oranında patlama

Bu sene Anneler Günü, Ramazan ayına denk geldi. Bu durumunun etkisiyle işlem adedindeki en büyük artış %190 oran ile çiçek sektöründe oldu. Çiçek sektörünün ortalama sepet tutarı ise 86 TL. Ramazan boyunca giyim sektörü %76 artış gösterdi. Giyimde ortalama sepet tutarı 170 TL olurken %67 artış gösteren ev-bahçe sektöründe ortalama sepet tutarı 368 TL oldu. Giyim sektöründeki artışta ikinci el mağazalardaki %88 artışın da etkisi oldu.

İkinci el mağazalardan yapılan alışverişlerin ortalama sepet tutarı 65 TL civarında oldu. Verilere göre online alışverişte giyim sektöründe %3 oranında etkisi olan ev giyimi, 2020 yılının Ramazan ayında COVID-19 etkisiyle %12’ye yükseldi. Bu sene Ramazan’da en çok para harcanan diğer sektörler ise gündelik eşya (ev dekorasyonu) ve kitap sektörü oldu.