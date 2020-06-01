Ramazan ayında gıda ürünlerinin siparişi 2 kat arttı

Yemeksepeti’nin online market ürünleri sipariş platformu Banabi, Ramazan ayında kullanıcıların sipariş tercihlerini açıkladı.

Gıda kategorilerindeki ürünlerin siparişleri 2 kat artarken, Ramazan’a has lezzetlerden pide, hurma ve güllaç da online olarak sipariş edildi.

11 şehirde yaklaşık 2.500 ürün çeşidi ile kullanıcıların online market ihtiyaçlarını karşılayan Yemeksepeti’nin online market ürünleri sipariş platformu Banabi, geride bıraktığımız Ramazan ayında kullanıcılarının alışveriş eğilimlerini inceledi.

Birçok kişinin evden çalıştığı, sokakların boşaldığı ve market ürünleri ihtiyaçlarının genelde online olarak karşıladığı Ramazan ayında, birçok kişi sokağa çıkmamak adına alışverişlerini online olarak toplu olarak yapmaya yöneldi. Tek seferde verilen siparişlerde ürün adetinde %62 artış yaşanırken, doğru orantılı olarak kişi başına düşen sepet tutarı da arttı.

Bu dönemde 12:00-19:00 arasındaki saatler alışverişin en yoğun olduğu zaman dilimi oldu ve önceki dönemlere göre %78 artış gösterdi. Bunun yanında sahura yönelik siparişlerde de 00:00 – 03:00 aralığında siparişler %45 arttı.

Gıda kategorilerindeki ürünlerin siparişlerinde 2 kat artış oldu

Kullanıcıların gıda siparişleri incelendiğinde ise; en çok artışın %300’e varan oranda meyve ve sebze kategorisinde olduğu görülüyor. Kullanıcıların bu kategoride en çok tercih ettiği ürünler ise salatalık, patates, domates ve muz oldu.

Evden çalışmanın yüksek olduğu geçtiğimiz Ramazan ayında, temel gıda kategorisinde ise %150’ye varan artış yaşandı. Bu kategoride en çok şeker, pasta malzemeleri ve baharatlar gibi ürünlerin siparişleri arttı.

Kullanıcıların en çok tercih ettiği diğer bir kategori süt & kahvaltılık kategorisi oldu. Bu kategoride %173’lük artış yaşanırken kategorinin en çok tercih edilen ürünleri ise Çikolata & Ezme, Tereyağı & Margarin ve Peynir oldu.

Kullanıcılar havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte iftardan sonra hafif ve serinletici tatlılara yöneldi. Ramazan ayında Dondurma kategorisinde %144 artış yaşandı.

Ramazana has lezzetler de online olarak sipariş edildi

Ramazan’ın olmazsa olmaz lezzetlerinden pide, hurma ve güllaç da kullanıcılar tarafından online olarak sipariş verildi. Genelde fırından almaya alışkın olduğumuz pide, bu Ramazan ayında online siparişlerde yerini aldı ve Ramazan’a özel lezzetler arasında en çok sipariş edilen oldu. Sırasıyla hurma ve güllaç da en çok sipariş edilenlerden oldu.

Evde oynanabilecek oyun siparişleri tavan yaptı

Diğer yıllardan farklı olarak evde geçirilen bu yılki ramazan ayında kullanıcılar, gıda ihtiyaçlarının yanı sıra evde geçirilen vakti daha eğlenceli hale getirecek ürünlere de yöneldi. “Teknoloji ve ev yaşam” kategorisinden verilen siparişlerde %305 artış yaşanırken, en çok evde ailecek oynanabilecek oyunlar sipariş edildi.