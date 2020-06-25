Samsung Galaxy cihazlar ile öğrenmenin yaşı yok!

Koronavirüs süreci nedeniyle evde eğitimin önemi de arttı. Ancak evde verimli bir eğitim için uygun cihazların kullanılması da oldukça önemli. Samsung Galaxy cihazlar her yaştan kullanıcısı için sunduğu özelliklerle evlerin rahatlığında öğrenmeyi daha keyifli ve verimli bir sürece dönüştürüyor. Çeşitli bağlantı seçenekleri, iletişim ve verimlilik özellikleriyle Galaxy cihazların, uzaktan eğitim için neler sunduklarına bir bakalım.

Uzaktan eğitimin yaygınlaştığı yeni dönemde evde yeni bilgiler öğrenmek için motive olmak bazen zor olabiliyor. Bu nedenle, eğitimin hangi aşamasında olursanız olun doğru araçlara ve kaynaklara sahip olmanız, verimli bir eğitim deneyimi açısından çok önemli. Peki, evde verimli bir eğitim için neler yapabilirsiniz? Geliştirdiği ürünlerle insanların yaşamını kolaylaştıran teknolojinin önde gelen markası Samsung’un öğrenme sürecinizi kolaylaştıracak ve bu süreçten keyif almanızı sağlayacak tavsiyelerini uygulayarak eğitimlerinizde verimliliği en üst seviyeye çıkarmanız mümkün.

Samsung Galaxy tabletler ile düzenli olun, verimli kalın

Düzenli olmak çalışma sürenizi en verimli şekilde kullanmanızın en iyi yollarından biri. Bunun için de teknolojiden destek alabilirsiniz. Örneğin Samsung Galaxy Tab S6 Lite bunu başarmanıza yardımcı olabilir. Hedeflerinize ulaşmanıza yardım edebilecek çeşitli uygulamalara sahip olmaları Samsung Galaxy tabletlerini mükemmel bir çalışma arkadaşı yapıyor. Galaxy Tab S6 Lite cihazınızdaki Samsung Notes uygulaması ile çevrimiçi ortamda ders dinlerken ya da ders kitabıyla çalışırken klavyeyi ya da S Pen’in gerçek kalem kullanıyormuş hissiyatı veren yazma özelliğini de kullanarak anında dijital notlar alabilirsiniz. Hatta S Pen’inizle yazdıklarınızı anında dijital metinlere de dönüştürebilirsiniz. Aklınıza bir fikir geldiği an, S Pen’in gövdesine sadece bir kez tıklarsanız yeni bir not oluşturmanız için ekranda bir menü açılacak. Size kalan tek şey aklınızdakileri hemen nota dökmek.

Daha yaratıcı öğrenme yöntemlerini tercih ediyorsanız YouTube uygulamasında bulunan çok sayıdaki çalışma videosundan faydalanabilirsiniz. Galaxy Tab S6 Lite kullanıcıları, dört aylık ücretsiz YouTube Premium[1] ile reklamsız YouTube videolarının keyfini çıkarabilir. Galaxy tabletler, ödevlerinizden haberdar olmanıza yardım etmek için okul e-postalarınıza ve diğer bildirimlere erişmenizi sağlayan birçok uygulamayı da destekler. Ayrıca tüm Samsung notlarınız, kolaylık sağlamak amacıyla PDF, JPEG, metin dosyası ya da Microsoft Word belgesi olarak dışa aktarılabilir. Dahası üretken kalmak amacıyla çalışırken Samsung’un Spotify ile yaptığı işbirliği sayesinde müzik dinleme uygulamalarından ve favori çalma listelerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Google Duo ayrıyken bile beraber öğrenmenizi mümkün kılar

Evde eğitim rahat bir ortamda öğrenmek anlamına gelse de arkadaşlarınıza ulaşıp soru sormak biraz daha zorlu olabilir. Ancak Samsung cihazınızda bu iletişiminizi kolaylıkla yapmanızı sağlayacak Google Duo ile arkadaşlarınızla çok katılımcı grup görüşmeleri yapabilirsiniz.

Hatta Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 kullanıcıları, başkalarıyla uzaktan çalışırken optimize edilmiş bir Google Duo deneyimi yaşayabilir. Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 kullanıcıları, doğrudan cihazlarındaki arama menülerine entegre edilmiş Google Duo’ya sahip olmanın yanı sıra aynı anda en fazla on bir kullanıcıya kadar çok katılımcılı olarakyapacakları video görüşmelerinde ilk defa FHD görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilir ve çalışma odası deneyimini doğrudan akıllı telefonlarına taşıyabilir. Ayrıca Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip cihazların geniş açı modu sayesinde, herkesi gruba dâhil edebilirsiniz.

Galaxy cihazlarda çocuklar için de eğitim ortamları var

Öğrenmenin yaşı yok. Genç ya da yaşlı herkes, evde sürekli yeni bilgiler öğrenebilir. Galaxy cihazınız, ailenizin daha genç üyelerinin sizin kurallarınıza göre eğlenmelerini sağlamak ve ilgilerini korumak üzere özel olarak tasarlanmış bir ara yüze de sahip: Samsung Kids.

Cihazınızdaki Hızlı Panel’i aşağı kaydırarak kolayca Samsung Kids’i aktive edebilirsiniz. Uygulamayı ilk kez kullanırken belirlediğiniz şifre, aşırı meraklı küçük kullanıcıların bilginiz olmadan ana tablet menüsüne geri dönmesini de önler[2]. Samsung Kids, tamamen çocuk dostu bir kullanıcı deneyimi sunan çeşitli öğrenme uygulamalarına erişim sağlar. Böylece çocuklar kolayca keşfedebilir ve öğrenebilir.

Samsung Kids’te yer alan çeşitli uygulamaların yanı sıra birbirinden renkli sanal arkadaş sayesinde de çocuklar eğlenirken yeteneklerini de geliştirebilir. Crocro’nun Macerası oyunu sayesinde çocuklar programlama ve algoritma teorisinin bazı temel unsurlarını önceden edindikleri bir kodlama bilgisi olmadan öğrenebilir.Yine çocuklar Bobby’nin Tuvali ile istedikleri resimleri çizebilir ve hayal güçlerini özgürce geliştirebilir, Lisa’nın Müzik Grubu sayesinde ise kendi müziklerini yapabilir. Bunun gibi uygulamalarla eğlenceli karakterler diş fırçalamanın önemi gibi konularda dersler verebilir. Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan pin korumalı Ebeveyn Kontrolü Modu, kullanıcıların etkinliği ve ekran süresini izlemesini, hatta etkinlik kilidi ya da zaman sınırı oluşturmasını sağlar.

Samsung Kids, çocuklarınıza bağlantılı ve çok yönlü bir mobil cihazın tüm avantajlarını onlar için istediğiniz tüm güvenlik koşullarıyla birlikte sunar. Samsung Kids,Samsung akıllı telefonların ve tabletlerin birçoğunda bulunuyor.