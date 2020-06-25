Oteller COVID-19 dışında hackerlere karşı da önlemlerini almalı

Güneş, kum ve deniz denilince akla yaz tatili ve oteller geliyor. Bu dönem Covid-19 etkisiyle ciddi hijyen tedbirleri alan otellerin göz ardı etmemesi gereken bir de hackerler bulunuyor. Otellerdeki Wi-Fi ağlarına sızan ya da sahte Wi-Fi ağları oluşturarak tatilcileri tuzaklarına düşüren hackerlere dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, otellerdeki ortak Wi-Fi ağlarını bir fırsat olarak gören hackerlere karşı otelleri ve tatilcileri uyarıyor.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlanıyor. Bu yıl yaz tatilleri her ne kadar Covid-19’un gölgesi altında geçecek olsa da oteller, önemli hijyen tedbirleri alarak tatilcileri ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak otellerin Koronavirüs’e karış aldıkları tedbirler kadar hackerlere karşı da ciddi güvenlik önlemleri alması gerekiyor. Birçok otelin ortak Wi-Fi ağlarına sızmayı başarabilen ya da benzeri ortak Wi-Fi ağları oluşturan hackerler, tatilcilerin ve otellerin bu yaz da kabusu olabilir. Ağ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın önde gelen küresel sağlayıcısı WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, sık karşılaşılan ortak Wi-Fi saldırısına karşı otelleri uyarırken tatilcilere de 5 öneride bulunuyor.

20 yıldan fazladır aynı strateji ile saldırılıyor

Oteller ve tatilciler ortak Wi-Fi tehditlerine yeterince gerekli önemi göstermiyor. Güvenilen kablosuz ortamlarda 20 yıldan fazladır hackerler tarafından uygulanan, şeytan ikiz olarak da bilinen Evil Twin saldırısı tamamen aynı ağın adını kullanarak tatilcileri tuzaklarına düşürüyor. Otellerin ağlarına da sızarak tatilcileri de tehdit eden hackerlerin yıllardır aynı stratejiyle hareket ettiğini belirten Yusuf Evmez, hem otellere hem de tatilcilere büyük zararlar veren saldırılara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve çözümlerin uygulanması gerektiğini aktarıyor.

Oteller ve havaalanlarının sadece %9’u gerekli güvenlik önlemlerini alıyor

WatchGuard’ın geçtiğimiz dönemlerde 5 ülkede 12 otel ve 13 havaalanı üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada sadece 4 konum Evil Twin vb. saldırı çeşitlerine karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldığı raporlanmıştı. %9 gibi çok düşük oranda bir güvenlik oranın oluşmasının hackerleri daha da iştahlandırdığını belirten Yusuf Evmez, gerekli güvenli önlemlerini almayan otellerin yanı sıra ortak Wi-Fi ağlarını kullanırken dikkatli olmayan tatilcilerin de hackerlerin ekmeğine yağ sürdüğünü ifade ediyor.

Güneşlenirken mağdur olmayın

Otellerin sundukları internet hizmetinin hackerler tarafından manipüle edilerek misafirler için güvenlik riski oluşturmasını engelleyebilmesi adına güvenlik duvarı ve WIPS özellikli erişim noktalarını kullanması gerektiğinin altını çizen WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, bu sayede giriş önleme sistemlerini, WIPS güvenlik sensörünü ve Wi-Fi güvenliğine dair otomatik raporları aktif olarak takip edebileceklerini de aktarıyor. Tatil döneminde sık sık otellerdeki ortak Wi-Fi ağlarını kullanan tatilcileri de uyaran Evmez, güneşlenirken ya da otelin lobisinde soğuk bir şey içerken tatilcilerin dikkat etmesi gereken 5 öneriyi de sıralıyor.