Online spor, pilates ve yoga dersi verenler için ödeme alma kolaylığı

Sosyal mesafeyi korumak için salonlara gidemeyenlere ve spora, pilatese ve yogaya sıfırdan başlayacak olanlara zaman ve mekandan bağımsız hizmet sunan spor, pilates ve yoga eğitmenleri, iyzico Link Yöntemi sayesinde güvenli ve hızlı biçimde ödeme alabiliyor.

Kendimizin ve çevremizin sağlığı için sosyal mesafeyi korumamız gereken COVID-19 sürecinde büyük bir ekonomi yaratan online spor ve yoga hizmetlerine olan ilginin yeni normal döneminde de devam etmesi bekleniyor. Bilgi güvenliği için tehdit oluşturan ödeme yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen ve tüm dijital platformlarda güvenli satış yapmayı mümkün kılan iyzico Link Yöntemi, sağlıklı yaşamı interaktif bir deneyime dönüştüren spor eğitmenleri, pilates eğitmenleri ve yoga eğitmenlerine önemli katkı sağlıyor. Haftalık program dâhilinde canlı yayın şeklinde faaliyet gösteren eğitmenler, iyzico Link Yöntemi’yle kolay, hızlı ve güvenli ödeme alabiliyor.

Beden, zihin ve ruh bütünlüğüne katkıda bulunan yoga eğitmenleri ile kasları geliştirmeye ve esnemeye yardımcı olan spor ve pilates eğitmenleri, ödemelerini iyzico Link Yöntemi’ni kullanarak kolayca alıyor. Dijital dünyanın getirdiği avantajlardan yararlanarak online spor, pilates ve yoga eğitimi alanlar, gerçek temassız ödeme deneyiminin avantajlarını yakalıyor.

iyzico Link entegrasyonsuz ve kolayca oluşturulabiliyor

iyzico Link ile ödeme almak için şirket sahibi veya web sitesi sahibi olmak gerekmediği gibi entegrasyon işlemleriyle uğraşmaya da ihtiyaç kalmıyor. iyzico Link Yöntemi’ne üyelik oluşturup “işim için” mobil uygulaması üzerinden üye iş yeri paneline giriş yapmak, ödeme alma linki oluşturmak için yeterli oluyor. Oluşturulan link sosyal ağlarda paylaşılıyor ve hızlı, güvenli ve pratik biçimde ödeme almaya başlanabiliyor.

“iyzico Link Yöntemi sayesinde müşterilerimizle aramızda güven ilişkisi oluştu”

Fitness ve beslenme tüyoları veren içerikler üretilen, e-kitap satışı yapılan ve kişiye özel antrenman programı oluşturarak eğitim veren fitnessonerileri.com’un kurucusu Yusuf Ziya Güleç, COVID-19 sonrasında spor bilincinin arttığını belirtti ve şunları söyledi: “Tüm süreçlerin dijital ortamdan devam ettiği bu dönemde ödeme konusu, bizim için büyük önem taşıyor. Biz ödemelerimizi uzun zamandır iyzico Link Yöntemi ile alıyoruz. Sosyal medya üzerinden paylaştığımız linke tıklayan müşterilerimiz, ödemelerini kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca iyzico’nun bilinirliği de bu anlamda müşterilerimizle aramızda bir güven ilişkisi oluşturuyor.”

Ödeme için farklı seçenekler sunuluyor

SMS, e-posta ve WhatsApp gibi dijital iletişim araçlarıyla ya da Instagram, Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal medya kanallarında paylaşılabilen iyzico Link saklı kart ile birçok farklı para birimiyle saniyeler içinde ödeme almaya olanak tanıyor. Tüm kredi kartları ve banka kartlarıyla havale ve EFT gibi yöntemlerle, peşin veya taksitli olarak ödeme alınabiliyor. Yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması koşuluyla bahşiş ve bağış için de link oluşturulabiliyor. Yabancı ülkelerde yaşayanlar yaşadıkları ülkenin para birimiyle ödeme alabiliyor.

Ödeme süreci güvenle gerçekleşiyor

iyzico Link ile oluşturulan linkler iyzico ödeme altyapısı ve Sahtecilik Önleme Sistemi teknolojisi sayesinde güvenlik riski taşımıyor. Yapay zeka destekli Sahtecilik Önleme Sistemi şüpheli işlemlere karşı 7/24 koruma sağlıyor.

iyzico Link Yöntemi’ne başvurmak ve hemen kullanmaya başlamak isteyenler Link Yöntemi ürün sayfasından bilgi alabiliyor. iyzico Link Yöntemi ile ödeme almayı adım adım anlatan bir video da iyzico YouTube kanalında izlenebiliyor: