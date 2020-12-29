Sanal SIM kart devri başlıyor

eSIM teknolojisinin gelişimini ve etki alanlarını değerlendiren Dr. R. Erdem Erkul önemli açıklamalarda bulundu.

Teknoloji devlerinin Türkiye ve yurtdışı operasyonlarında üst düzey önemli görevler üstlenen, kariyerini teknoloji girişim ve yatırımları ile sürdüren Türkiye Bilişim Vakfı Yürütme Kurulu Üyesi Dr. R. Erdem Erkul, eSIM teknolojisinin katkılarını ve farklılıklarını anlattı.

eSIM (embedded SIM) kullandığımız fiziksel sim kartların yerini alacak yeni bir teknoloji. Artık mobil cihazlarımızı kullanmak için sim kart almamız gerekmeyecek, operatörlerden aldığımız bir kod ile data transferini sağlayabileceğiz. Şu an bu teknoloji Türkiye’nin de dahil olduğu 47 ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Türkiye bu teknolojiyi yerli ve milli olarak adapte etmiş ülkeler arasında yer alıyor.

Plastik atığı önleyecek

Özellikle çevresel faktörlerde inanılmaz katkısı olan bir teknoloji. Plastik atıklarda inanılmaz bir azalma olacak. Yüzde yetmişi nesnelerin interneti dediğimiz akıllı cihazlarımızla kullanılabilecek. Akıllı telefonlar, saatler, arabalar, yüzükler ya da evimizde kullandığımız tüm uygulamalarda kullanılacak. Yüzde otuzu ise tüketici interneti dediğimiz laptop, tablet gibi cihazlarda kullanılmaya devam edecek.

Sanayi verimliliği artacak

2027 yılında 24.96 milyar dolarlık bir pazar getirisi olacak teknolojiden bahsediyoruz, sanayi üretiminde ciddi bir verimlilik sağlayacak. Tek bir eSIM’i aynı anda telefonumuzda, tabletimizde, laptopumuzda ve arabamızda kullanabiliyor olacağız. Bu üreticiler ve tüketiciler için çok önemli bir faktör olacak. Yerli imkanlar ile adapte edilebilen bu teknoloji çok kıymetli.

Sağlık hizmetlerine kolay erişim

Bir kaza geçirilmesi halinde eSIM ile acil çağrı ile ambulansa haber verebileceğiz. Akıllı saatimizde bu teknoloji olduğundan internet aramamıza gerek kalmayacak. Bir hastalık durumunda doktorumuza ve ambulansa haber verebilecek teknolojiye sahip olacağız.

Hayatımız kolaylaşacak

Müzik uygulamalarını çok sık kullandığımız araba, televizyon ve telefon gibi teknolojik aletler eSIM’de bulunan uygulamalar ile senkronize edilebilecek. eSIM teknolojisinin tüm kullanıcılara iletilmesinde operatör sağlayıcılarının büyük rolü olduğunu belirten Dr. Erkul, değişime ayak uydurmak isteyenlerin kısa bir sürede eSIM teknolojisine geçebileceklerini belirtti.

Çift katmanlı güvenlik duvarı testleri başarılı

Siber güvenlik ve veri güvenliğinin çok önemli kavramlar olduğunu özellikle vurgulayan Erkul, “Kişisel verilerin korunması çok önemli. Eski, fiziksel sim kartların çalınma oranı daha yüksek. Bu kartlara erişildiğinde üzerindeki çiplerle oynayarak verilere ulaşmak mümkün. Ancak eSIM dediğimiz kavramda bu zamana kadar yapılan güvenlik testlerine baktığımızda çift katmanlı güvenlik testlerinden başarıyla geçtiğini görüyoruz. eSIM güçlü siber güvenlik uygulamaları ile destekleniyor, eSIM kullanılan ülkelerde şu an için güvenlik duvarının aşılmasıyla ilgili bir geri bildirim bulunmuyor” diye konuştu.

eSIM kullanıcıların hayatına ne katacak?

Mobil abonelikleri bayilerden almamız gerekmeyecek.

Sim kartımızın kaybolması veya çalınması gibi bir kaygımız olmayacak.

Yurtdışı seyahatlerinde kullanıcılar ziyaret ettikleri ülkelerden daha kolay GSM hizmeti temin edebilecekler.

Daha bu ülkeye gitmeden hat almak mümkün olacak.

Kullanıcılar telefonlarında kullandıkları internet, konuşma, SMS paketlerini; tablet, akıllı saat, laptop gibi cihazlarında da kullanabilecekler.

Araba eğlence sistemlerimiz doğrudan internete bağlanabilir hale gelecek.

Dinlediğimiz online müzik listelerimiz otomatik olarak arabamızla eşlenecek.

Kaza anında arabamız bizim için acil çağrıda bulunarak, kaza yerine ambulans çağırabilecek.

Akıllı saatler ve diğer giyilebilir cihazlar telefonumuzun ve wi-fi ağımızın yardımı olmadan internete bağlanabilecek.