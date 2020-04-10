“Sen evde kal, istediğin uzman cep telefonundan evine gelsin”

Uzmanların Koronavirüs ile mücadelede tavsiye ettiği tek bir öneri var; “Evde kal sağlıklı kal!”. Dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca insan şimdi hayatın akışını tümden değiştirerek evlerine kapandı. Virüs, evde tam izolasyonda kalan insanların bedenine kolay kolay giremiyor belki ama ruh sağlığı üzerinde izler bırakmaktan geri durmuyor. Oysa sağlık bir bütün ve biri olmayınca diğeri aksıyor.

İşte bu noktada herkesin “ruhuna, bedenine ve zihnine” iyi gelecek bir uygulama devreye girdi. Erhan Ali Yılmaz ve Nilay Aydoğan “Studio Canlı Dersler” uygulamasını hayata geçirdi.

Studio Canlı Dersler, ihtiyaç duyan insanları, evden çıkmadan online ortamda aile ve çocuk, mindfulness, yoga, meditasyon, koçluk, psikoloji, beslenme ve fitness gibi alanların yetkin uzmanlarıyla canlı canlı, grup ya da özel derslerde buluşturuyor.

Yaklaşık 3 ay önce faaliyetlerine başlayan girişim, şimdiye dek 1000’den fazla dersle binlerce kişiye hizmet verdi. 20 bine yakın insan evinden ayrılmadan, seçtiği bir alandaki bireysel ya da grup dersiyle ‘iyi yaşam’a bir adım daha yaklaştı.

Ödüllü proje “Studio Canlı”

Covid-19 yani Koronavirüsü’ün meydana getirdiği sorunlara sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi çözümler bulmak için açılan, paydaşları arasında T.C Sanayi Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve pek çok üniversitenin de bulunduğu Coronathon Türkiye Hackathon’u geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Toplamda 1500’den fazla başvurunun ve katılımın olduğu hackathon’un kazanan 12 projesinden biri Studio Canlı Dersler Mobil uygulaması oldu.

Krizde de rutinde de Studio Canlı Dersler

App store ve Google Play’den indirilebilen uygulamanın Türkiye’de hizmete girmesine öncülük eden Erhan Ali Yılmaz, Studio Canlı Dersler’in kriz zamanlarının dışında da insanların imdadına yetişen bir köprü olduğuna dikkat çekti:

“Çoğumuz spora yazılıyoruz ve gitmiyoruz. Bazen trafik bazen hava koşulları nedeniyle kendimize iyi gelecek çoğu aktiviteye ulaşamıyoruz. Üstüne bir de günlük hayatımızın neredeyse yüzde 90’ını kapalı yerde geçiriyoruz. Bunun meydana getirdiği sorunlara sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi bir çözüm getirmek kaçınılmazdı. İşte biz evden çıkmadan gerçek canlı bir deneyimi evlere getirmiş olduk.”

“Studio Canlı Dersler Uygulaması; ‘iyi yaşam alanı’nın tamamını kapsayan dünyadaki ilk canlı görüşme pazaryeri. Teknolojisi sayesinde sadece bire bir görüşme değil, 100 kişiye kadar seminerler de yapılabiliyor. Seminere katılanlar dilerse yüzünü gösterip sesini duyurabiliyor, tıpkı sınıf ortamı gibi.”

Hedefi tüm Türkiye’ye “iyi gelmek”

Erhan Ali Yılmaz’a göre Studio Canlı Dersler, çağın koşuşturmacası içinde iyi yaşam fırsatlarını ıskalayan insanlar için de bulunmaz fırsat.

Şimdiye kadar 20.000`e yakın kişinin evinden oturumlara katıldığı uygulamanın hedefi tüm Türkiye’ye “iyi gelmek.” Bu hedef doğrultusunda tüm Türkiye’de Covid-19 un sosyolojik ve psikolojik etkilerini azaltmak için bu süre boyunca her gün ücretsiz dersler de verilmeye başladı. Studio Canlı Dersler uygulamasına https://m.mindfulnessstudio.app/get linkinden ulaşabilirsiniz.