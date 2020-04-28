Story tarzı tanışma ve sohbet uygulaması Craash çıktı! Son yılların popüler paylaşım formatı olan “story”yi tanışma ve sohbet uygulamasına çeviren Craash, kullanıcılarına kalıcı bir profil oluşturmadan, birer saatlik story’ler atarak yeni insanlarla tanışma imkanı sunuyor. Android ve iOS mağazalarda yerini alan Craash, profil oluşturma ve kişisel bilgiler paylaşma derdi olmadan tek bir fotoğrafla kullanıcıların sohbet arkadaşı bulmasını sağlıyor.

Covid-19 salgını sebebiyle evlerine kapanan ve sosyalleşmek için dijital mecraların nimetlerinden faydalan insanların en çok kullandıkları uygulamaların başında sohbet ve tanışma uygulamaları geliyor. Kullanıcılara tek bir hikaye paylaşarak, profil oluşturmadan yeni insanlarla tanışma ve sohbet etme imkanı sunan Craash, Android ve iOS mağazalarında yerini aldı ve böylece milyonlarca mobil kullanıcı tarafından beğeniyle kullanılan story formatı, Craash, ile birlikte tanışma ve sohbet uygulamalarına da katılmış oldu. Profil oluşturma ve bekleme derdi olmadan, tek bir fotoğrafla kullanıcısının kendisini anlatmasına sağlayan Craash’i indirme ve kullanmak ücretsiz.

Story formatında tanışma ve sohbet uygulaması olan Craash,, yeni insanlarla tanışmak ve sohbet etmek isteyen 17 yaş üstü herkese hitap ediyor. Üstelik profil oluşturma ve kişisel bilgileri paylaşma zorunluluğu da bulunmuyor.

Craash , kullanmak güvenli ve hızlı

Craash, uygulamasında paylaşılan fotoğraf 1 saat yayında kalıyor ve kullanıcılar karşılıklı olarak birbirlerini beğendiklerinde “Craash olarak” (eşleşerek) sohbet edebiliyor ve isterlerse farklı fotoğraflarını da paylaşabiliyorlar.

Kullanıcı, sohbeti 1 saatlik sürenin dışına taşımak istemediğinde, yeni bir paylaşımda bulunana kadar Craash’te görünmüyor. Kullanıcının, son fotoğrafını paylaşım ekranında tekrar yayına alarak veya kamerayla yeni bir fotoğraf çekerek yeni insanlarla eşleşmesi de mümkün; yeni fotoğraf eklendiğinde eski eşleşme ve sohbetler siliniyor.

Uygulamada profil bilgileri doldurma zorunluluğunun olmaması, kullanıcılara hem zaman kazandırıyor, hem de kişisel bilgilerin herhangi biri tarafından görülmediğini bilmenin rahatlığını sunuyor.

Kontrol tamamen kullanıcıda

Craash uygulaması kişisel bilgi paylaşımını kullanıcının inisiyatifine bırakıyor. Kullanıcı Craash’in algoritmaları sayesinde eşleştiği kişiyle 1 saat sohbet edebiliyor. Konuşmaya devam etmek isteyen kullanıcı, yeni paylaşımda bulunup tekrar eşleşme olması için görüştüğü kişiyi bulabiliyor. İletişimde zaman kaybetmek istemeyen kullanıcı 1 saatlik görüşme esnasında isterse herhangi bir iletişim bilgisini sadece sohbet ettiği kişiyle paylaşabiliyor. Telefon numarası ve kişisel bilgiler (isim, konum vs.) gibi kritik bilgileri paylaşmak tamamen kullanıcının özgür iradesine bırakılıyor.

Uygulama güvenlik konusunda hassas

Craash, hassas içeriklere müdahale konusunda dikkatli davranıyor. Müstehcenlik, şiddet ve suç unsuru içeren paylaşımlar silinerek paylaşımı yapan kişinin hesabı kapatılıyor. Başkalarının fotoğraflarını kullanan kişiler için de benzer bir işlem uygulanıyor. Kullanıcılar, rahatsızlık duydukları paylaşımları, paylaşımların üzerinde yer alan “şikayet et” butonunu kullanarak Craash yöneticilerine raporlayabiliyor. Şikayetleri titizlikle inceleyen yöneticiler, sakıncalı olduğunu tespit ettikleri içerikleri derhal kaldırıyor.

Profil oluşturma ve bekleme derdi olmadan insanlarla en eğlenceli şekilde tanışmak isteyen Android ve iOS kullanıcıları uygulamayı kurmak için craash.net/app adresini ziyaret edebilir.

Craash Blog ’ da ilişkilere ve aşka dair her şey

Craash Blog ise kullanıcılara nasıl fotoğraflar paylaşarak uzun vadede popülaritelerini artırabilecekleri konusunda ipuçları veriyor. blog.craash.net adresinden yayın yapan Craash Blog’da ilişkilere ve hayata dair pek çok konuda da rehber niteliğinde makaleler bulunuyor.