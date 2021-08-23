Tüketicilerin yüzde 87’si online alışverişe “devam” diyor

Tüketicilerin online alışveriş yapma eğilimi pandemi dönemiyle sınırlı kalmayacak. Smartly.io tarafından yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 87’si, mağazaların açılmasına rağmen online alışverişe devam edecek.

Sosyal reklam otomasyon platformu Smartly.io, tüketicilerin online alışveriş tercihlerini ve veri gizliliğine bakış açılarını yansıtan bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonucuna göre, tüketicilerin yüzde 87’si fiziksel alışveriş olanağına rağmen online alışverişe devam etmeyi planlıyor.

Dijitalde fark edilme oranı yüzde 44

Araştırma, sosyal platformlardaki dijital reklamların tüketicileri satın almaya yönlendirmede kritik bir role sahip olmaya devam edeceğine işaret ediyor. Araştırmaya katılan 10 kişiden dördü, sosyal medya reklamlarının etkisiyle çevrimiçi satın alma işlemi yaptıklarını ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 44’ü ise son 30 gün içinde sosyal medyada gördükleri bir dijital reklamlarla yeni bir ürün veya marka keşfettiklerini söylüyor.

Şeffaflığın etkisi yüzde 74

Dijital pazarlamanın güvenilir, samimi ve etkileşime açık bir pazarlama diliyle hedef kitleye ulaşılabilecek en etkili araç olduğunu söyleyen dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Tüketicilerin pandemi döneminde online alışverişe yönelmeleriyle birlikte şirketler pazarlama stratejilerinde dijitale ağırlık vermeye başladı. Yapılan araştırma, tüketicilerin yüzde 85’inin kişisel verilerin gizliliğinin sağlanmasına bir yıl öncesine göre daha fazla öncelik verdiğini gösteriyor. Güvenilirliği ve şeffaflığı önceliklendiren dijital reklamlar tüketicilerin yüzde 74’ü için daha cazip.” açıklamasında bulundu.