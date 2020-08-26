Türk girişimciler Amerika’da ve İngiltere’de online şirket kurabilecek

Türkiye’de ikamet ederek Amerika ve İngiltere’de şirket açmak isteyen girişimciler, birkaç gün içerisinde fiziksel olarak gereken tüm prosedürleri online platform üzerinden gerçekleştirilerek yurtdışında şirket sahibi olabilecek.

Pandemi döneminde artan online şirket kurulumu hizmetiyle girişimlerini hayata geçiren Türk girişimciler, Amerika ve İngiltere’de de birkaç gün içerisinde şirket sahibi olabilecek. Hayata geçirilen yeni uygulama ile girişimciler fiziki prosedürler olmadan, tüm şirket kurulum süreçlerini online platform üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular için gerekli olan tüm belgelerin online olarak kabul edildiği sistemde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından şirket birkaç gün içerisinde aktif hale gelecek. Girişimciler şirket kurulumu sırasında ilgili ülkenin mevzuatına uygun şartları bilen, güvenilir lokal iş ortaklarına Mükellef aracılığıyla ulaşarak, sanal ofis ve fatura işlemlerinde ihtiyaç duydukları yazılımla birlikte pek çok hizmetten de faydalanabilecek.

Evden çıkmadan yurt dışında şirket kurulabilecek

Pandemiyle beraber hız kazanan dijitalleşmenin pek çok sektörde iş süreçlerini mobilize ettiğini, sanal fuarlar, toplantılar gibi pek çok konuyu da hayatımıza kattığını ve özellikle pandemi döneminde evden online şirket kurulumunda artış yaşandığını söyleyen Mükellef Kurucu ortağı Okan Şafak, Türk girişimcilerin yurt dışında da fiziki prosedürlere takılmadan şirket sahibi olma fikrine yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. “Girişimcilerin potansiyel pazar hedeflerini değerlendirdiğimizde, mevcut platform aracılığıyla yurt dışında şirket kurmak isteyen Türk girişimcilere, başka bir ülkede ikamet etmeden, o ülkeye gitmeden online süreçlerle kısa sürede şirket kurma hizmetini hayata geçirdik” diyen Şafak, sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye’de vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmede gerek kalmadan 10 dakika gibi kısa bir sürede şirket kurma hizmetiyle girişimcilerin kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde şirket sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu hizmetimizi şimdi de yurtdışına taşıyoruz. İlk aşamada sunduğumuz hizmet sadece Türk vatandaşlarını kapsıyor. Şu anda ABD ve İngiltere’de başlayan bu hizmeti 2022 yılında 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ise 2021 sonuna kadar diğer ülke vatandaşlarına da aynı hizmeti sunarak, dünyanın her yerinden girişimcilerin platformumuz üzerinden online olarak şirketlerini kurmalarını sağlamak” dedi.