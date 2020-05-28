Türkiye’de her beş çiftten biri çevirimiçi tanışma platformlarında eşlerini buluyor!

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, ilişkiler de dijital dünyaya adapte oluyor. İş, arkadaş çevreleri, görücü usulü, sosyal etkinlik gibi alışık olduğumuz tanışma yöntemleri, yerini çevrimiçi tanışma platformlarına bırakıyor. Match Group markalarından evlilik niyetinde olan inançlı bekarların çevrimiçi tanışma uygulaması Hawaya, Match Group’un İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye’de 10 bin kişi ile gerçekleştirdiği araştırma verilerini paylaştı. Araştırmaya göre her beş kişiden biri, ideal partnerini artık çevrimiçi platformlar üzerinden buluyor.

Türkiye’de çiftler ciddi ilişkileriyle nerede tanışıyorlar?

Araştırmanın Türkiye ayağında, 2000 kişiye yöneltilen ‘Eşinizle / Partnerinizle Nerede Tanıştınız?’ sorusuna, 18-40 yaş arası çiftlerde her beş kişiden birinin çevrimiçi platformda tanıştığı görülürken, görücü usulü evlenmelerin oranı %7’de kalıyor. Araştırma sonuçları, geleneksel tanışma yöntemlerinin değiştiğini, daha yenilikçi çevrimiçi tanışma platformlarının tercih edildiğini gösteriyor.

Çiftlere yöneltilen ‘Sosyal Platformlardan Hangisinin İlişkilerinin Kurulmasında Ev Sahipliği Yaptığı’ sorusuna ise %30’luk bir kesim ilişki temellerini çevrimiçi ciddi ilişki uygulamalarında attıklarını belirtiyor. Ayrıca araştırmada sosyal medyanın da ilişki başlangıcındaki önemi görülüyor.

Hawaya CEO’su Sameh Saleh, ‘Dünya’nın tamamen dijitalleştiği bu dönemde, ilişkilerin de çevrimiçi tanışma uygulamalarına yöneldiğini görebiliyoruz. Hawaya olarak, yeni neslin de teknolojiyi kullanarak, inançlarını ve gelenekleri paylaşabildiği özel partnerlerini bulma yolunda, niyeti ciddi olan herkesi bu platformda güvenli bir şekilde bir araya getirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz’ dedi.

Avrupa’da çiftler ciddi ilişkiyi çevrimiçi uygulamalarda buluyor

Evlilik niyetinde inançlı bekarların uygulaması Hawaya’nın da dahil olduğu araştırmanın, Avrupa bölümünde ciddi ilişkilerin %26’sı çevrimiçi uygulamalar üzerinden kuruluyor. Sıralamayı %18’lik bir oranla iş veya okul çevresi, %16 ile arkadaş çevreleri takip etmekte.

İngiltere’de ilişki içerisinde olan çiftlerin %24’ü aşkı çevrimiçi platformlarda bulurken, %17’si arkadaşları sayesinde bulduklarını belirtiyor.

Fransa’da çevrimiçi ciddi ilişki uygulamaları üzerinden kurulan ilişki oranı %24 iken, Almanya %26’lik bir oranla niyeti ciddi olan çiftlerin ilişkilerine çevrimiçi platformlarda başladığını gösteriyor.

Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar arasında üçüncü sırada yer alan Hawaya’yı bünyesinde bulunduran Match Group’un yapmış olduğu araştırma, ilişkilerin başlangıç noktasının da dijitalleşen dünyaya adapte olduğunu ve çevrimiçi uygulama kullanımında hızlı bir yükseliş olacağını gösterir nitelikte.

Çevrimiçi tanışma uygulamalarının en büyük pazarı ABD

Statista tarafından ABD genelinde yapılan “Çevrimiçi Tanışma Uygulamaları” araştırmasına göre ise, toplumun neredeyse yarısı çevrimiçi tanışma uygulamaları üzerinden ilişki kuruyor ya da çevresinde çevrimiçi platformlar üzerinden ilişkilerine başlayan tanıdıkları var. Bu araştırma ABD genelinde yaklaşık 30.4 milyon kullanıcının partnerlerini çevrimiçi ilişki uygulamaları üzerinden aradıklarını gösteriyor.