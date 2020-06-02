Veri kurtarma hizmeti alırken sorulması gereken 7 soru

Dijital çağda kurtarılamayan her veri, sahibine ciddi zararlar veriyor. Bundan dolayı veri kurtarmaya duyulan ihtiyaç, 2025’e kadar veri kurtarma pazarının %7 büyümesini öngörüyor. Ancak verilerin kurtarılması için hizmet alınacak şirketlere güven konusunda tereddütler olduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, veri kurtarma hizmeti alırken sorulması gereken 7 soruyu paylaşıyor.

Her yıl 10 binden fazla şirketin verilerini kaybettiği, bireysel birçok kullanıcının da önemli hatıralarını ve kişisel verilerini yitirdiği görülüyor. Bundan dolayı birçok verinin kurtarılmasına duyulan ihtiyaç da dünya genelinde öyle artış gösteriyor ki, araştırmalar 2025 yılına kadar pazarın %7 büyümesini öngörüyor. Ancak büyük boyutlarda önemli verilerin kurtarılması için emanet edildiği şirketlere güven konusunda da tereddütler yaşanıyor. Büyüyen ve gittikçe talebi artan bir sektör içerisinde hizmet alacakları uyaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, araştırma yapmadan ve belli standartları karşılamayan hiçbir şirkete verilerin emanet edilmemesinin altını çiziyor.

Sertifikasyon ve kullanılan teknolojiye dikkat

Dijital çağın en değerlileri olarak veriler gösteriliyor. Kimi zaman kişisel fotoğraflar, kimi zaman da şirketlerin verileri, saklandıkları hard disklerde, SSD’lerde ya da telefonlarda zarar görebiliyor. Verilerin kurtarılması ise veri sahibinin en önemli ihtiyacı haline gelebiliyor. Bu ihtiyacın giderilmesi için birçok şirket veri sahiplerine hizmet vermek için yarışırken, veri sahiplerinin dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. Kurtarılması beklenen veriler için hizmet alınacak şirketlerin sahip olduğu sertifikasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Serap Günal, yeterli kalite hizmet belgesine sahip olmayan şirketlere verilerin emanet edilmesinin alınacak hizmet açısından sorunlar yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle hassas birçok verinin özel ve teknik profesyonellik isteyen işlemlerden geçerek kurtarılabildiğini hatırlatan Günal, şirketlerin sahip oldukları teknolojiye dikkat edilerek verilerin emanet edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Verilerinizi emanet ederken sorulması gereken 7 soru

Kişisel ya da şirkete ait olması fark etmeksizin, her veri değerlidir. Kişisel fotoğrafları ya da önemli şirket verilerini kurtarmak için emanet edilecek şirketlerin de bu verilere gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Özellikle kurtarılması için emanet edilen verilerin güvenliği ve sonrasında zarar görmemesi için kişi ve şirketlerin dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu hatırlatan Serap Günal, kaliteli ve güvenilir bir veri kurtarma hizmeti için kullanıcıların sorması gereken 7 soruyu paylaşıyor.