Yemeksepeti’nden görme engellilere özel “erişilebilirlik” entegrasyonu

Yemeksepeti, mevcut uygulamalarında hayata geçirdiği “Erişilebilirlik” entegrasyonu ile görme engelli kullanıcıların online yemek ve market siparişi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerine imkân sağlıyor. Son dönemde bu entegrasyondan faydalanan kullanıcı sayısında %80, verilen siparişlerde ise %100 artış yaşandı.

Yemeksepeti, görme engelli kullanıcıların online yemek ve market siparişi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerine imkân sağlamak adına tüm uygulamalarında “Erişilebilirlik” entegrasyonunu gerçekleştirdi. Bu entegrasyon ile Yemeksepeti, görme engelli kullanıcıların online alışveriş sistemine dahil olmalarını ve hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Sesli komut ile sipariş

Görme engelli kullanıcılara özel hayata geçirilen bu özellik sayesinde kullanıcılar sesli komutlar ile yemek ve market siparişlerini hızlı ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılar, sesli komutlar ile restoran ve yemek arayabiliyor, arama sonuçlarını sesli olarak dinleyebiliyor, ürün ekleme-çıkarma, ödeme ve sepeti onaylama işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, ödeme sırasında temassız teslimat özelliğini seçebildikleri gibi sipariş verdikten sonra restoranı yorumlama ve puanlama adımlarını ise yine sesli komut ile uygulamada yazdırabiliyorlar.

Yemeksepeti görme engellileri hayata daha fazla katmak adına gerçekleştirdiği bu proje kapsamında aynı zamanda engelli çalışanlara istihdam sağlıyor. Şirket, “Erişilebilirlik” entegrasyonunu daha başarılı hale getirmek için çalışmalarına devam ederken, bu proje kapsamında daha fazla görme engelli çalışanı istihdam etmeyi ve böylelikle onların hayata katılmaları konusunda desteklerini sürdürmeyi hedefliyor.

“Erişilebilirlik” entegrasyonunu sürekli iyileştirmelerle geliştiren Yemeksepeti, daha fazla görme engelli kullanıcının uygulamadan faydalanmasını hedefliyor. “Erişilebilirlik” entegrasyondan faydalanan kullanıcı sayısında son dönemde %80 artış yaşanırken verilen siparişler de %100 artarak aylık 2.500 seviyesine ulaştı.