Yeni nesil çalışma platformu: TempOda

Dünyada bir ilk olan TempOda projesi, tüm sektör çalışanlarının işe/ofise gitmeden güvenli ve konforlu bir şekilde evden çalışmalarına olanak tanıyor.

Çalışanların istedikleri zamanda ve yerde, istedikleri işi yapabilecekleri Prosumer (Türetici) çalışma sistemi için tasarlanan TempOda, çevreye ve iş gücüne büyük katkı sağlarken, şirketler için hayati önem taşıyan bilgi güvenliği standartlarını da ofis ortamındaki kadar yüksek seviyede sağlıyor.

Ofis ortamından farksız çalışma

Yeni dünyanın çalışma koşullarına göre tasarlanan ve inovasyon ödülüne layık görülen TempOda, 1.20cm x 1.20cm boyutlarındaki bir kabinde serbest ve konforlu çalışma ortamı yaratıyor. Serbest çalışma sağlayan ve ofislerde çalışma standartlarını eve getiren bir çalışma platformu olarak TempOda, bilgi güvenliği kısıtlarından dolayı ya da belli yönetim bakış açılarından dolayı hemen free format çalışacakları bir düzene geçemeyen şirketlere hitap ediyor.

İnternet altyapısı olan ve mobil çözüme uygun olan her yerde kullanılabilen TempOda, ses emici materyallerle kapatılan, karanlık bir kabin olmayıp camdan oluşan ferah, aydınlık ve hava sirkülasyonunun olduğu bir ürün. Dolayısıyla bir klostrofobi etkisi oluşturmuyor.

Fiziksel güvenlik ve bilgi güvenliği sağlanıyor

TempOda, çalışan kişinin evden ses olarak tamamen izole olduğu çalışma ortamında güvenlik açısından da sınavı geçiyor. Sınırlı erişim yetkisi, kamera izleme, ekran kaydı, acil durum düğmesi vb. ile fiziksel güvenlik sağlanıyor. Yeni nesil çalışma kabini TempOda’da fiziksel güvenliğin yanı sıra bilgi güvenliği de sağlanıyor. One vision cam sayesinde içerisi görünmeyen kabine şifreyle girilebiliyor.

Kabin içinde kamera kaydı alınması sayesinde ekranın fotoğrafının çekilmesi gibi KVKK bakımından risk oluşabilecek durumların önüne geçilebiliyor. Çalışanı sürekli izlemeye olanak tanıyan kamera kaydı sayesinde yazılım direktörü gibi çalışanlar kendi işini yaparken astlarını da kontrol edebiliyor. TempOda modeli, tüm çalışanları tek bir sistem içinde bir arada yönetmeyi sağlıyor. İstendiği zaman toplu şekilde video konferans yapabiliyor, bireysel mesaj atılabiliyor ve tüm çalışanları aynı anda izlemek mümkün oluyor.

Hem çevreye hem iş gücüne katkı sağlıyor

Türkiye Standartlarına ve Uluslararası Kalite Belgelerine sahip malzemeler kullanılan TempOda çözümü, ekonomik sorunlarla başa çıkmak için çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalan işverenler için, oﬁs ve çalışan gibi gider maliyetlerini düşürmede bir alternatif oluyor. TempOda ile çalışanlar konforlu çalışırken işveren yol, yakıt gibi maliyetleri düşürebiliyor.

Çözümün çevreye de pozitif katkısı olabiliyor. Isıtma ve soğutma alanı azalması, yakıt tasarrufu sağlanmasıyla karbon ayak izi ve binalardaki metan gazı salımı azalıyor. Bu sayede çevreye pozitif katkı sağlanmış oluyor. Ayrıca kişilerin yolda geçirdiği zamandan tasarruf etmesi ve şehrin yorucu karmaşasından uzak kalması daha yüksek motivasyonla verimli çalışmasını sağlıyor.

TempOda üretimi artacak

Gelecekteki işgücü için güvenli çalışma alanı olarak tasarlanan 4. prototipteki TempOda, Mecidiyeköy’deki ofiste denenebiliyor. Aylık 200 – 250 adet üretim kapasitesi bulunan firma, farklı uzaktan çalışma modelleri de geliştiriyor.

Firma; doğal kaynaklardan enerji üretme, evde üretme, insanları hızlıca üretici – tüketici konumuna getirir ve merkezi sistemden bağımsızlaştırırken, herkesin biyoritminin birbirinden farklı olduğunu göz önünde bulundurarak farklı saatlerde çalışmak isteyen insanları yapay zeka ile asenkron modellerle bir araya getirecek çözümler üzerinde çalışıyor. Tempo, teknik bilgisi olmayan insanları basit seviye yazılımcı, yazılım testçisi gibi işlerde eğitip, dünya pazarına arz etmeyi hedefliyor.

Toplumsal fayda sağlıyor

Ses geçirmez, kamerayla izlenebilen, havalandırma sistemi düzenlenmiş olan TempOda, çalışanların kendini ev ortamından izole edilip ofis ortamına taşınmasını sağlıyor. TempOda, evlerinden çıkmakta zorlanan birçok dezavantajlı grubun iş gücüne katılımına destek olarak kültürel açıdan da fayda sağlıyor.

Anadolu’da belli nedenlerle evlerinden çıkamayan birçok kadın, iş bulamayan gençler ve denetimli serbestlikle evinde cezasını çeken yükümlüler TempOda ile hayata sarılacak. Firmanın Engelliler Federasyonu ve Valiliklerle görüşmeleri devam ediyor.

Yarından ilham alarak bugün için çözüm ürettiklerini belirten Tempo CEO’su Cemal Akar; “Yeni nesil çalışma alanları, bugünün anlayışıyla tanımlanan ofisler değil. Yarının çalışanıysa, ofislerle sınırlı değil. Yeni dünyanın çalışma koşullarına göre tasarladığımız ve inovasyon ödülüne layık görülen TempOda, dünyada bir ilk. Hayallerin işini hayata geçirirken, herkese, her anlamda kolaylık sağlamayı hedefledik.

Kabin çözümü daha büyük bir vizyonun bir parçası. Yeni çalışma kültürüyle ilgili hayalimizin köşe taşlarından biri. Daha sonra böyle bir şeye de ihtiyaç kalacağını düşünmüyorum. Fakat bugün için bir ihtiyaç. TempOda’dan sonra yeni çalışma kültürünü destekleyecek bir yazılım çözümünü eklemek üzerine çalışıyoruz.” sözlerini kullandı.