Yeni nesil yazar uygulaması: E-Debiyat App

Edebiyat dünyasının son yıllardaki dijital başarılarının da etkisiyle ortaya çıkan ve yazarları, keşfedilmeyi bekleyen yazar adaylarını yayınevleri ile buluşturan E-debiyat App, Google Play’de yerini aldı. Uygulama genç yazarların editörler ve okurlarla tek bir platformda bir araya gelmesine olanak sağlıyor.

Yeni nesil yazarlar için dijital yayın alanı sunan ve yayımlanan kitaplar ile yayınevlerini uygulama içerisinde buluşturan E-debiyat App yayın hayatına Google Play’de başladı. E-debiyat App yazarları, editörleri ve okuyucuları tek bir platformda bir araya getirmesinin yanı sıra dijital ve sosyal etkinliklerle edebiyat tutkunlarına alternatif bir mecra sunuyor.

Edebiyat dünyasının aktörleri bu uygulamada bir araya geliyor

Uygulama edebiyatseverleri ana sayfadaYazar, Editör veya Okur olmak üzere üç farklı giriş seçeneği ile karşılıyor. Platformda kendilerine uygun seçenek ile ilerleyen kullanıcılar Yazar seçeneği ile kitaplarını yazabiliyor, diğer yazarlarla, editörlerle veya okurlarıyla sohbet edebiliyor; bağlı olduğu yayınevini temsilen uygulamaya Editör seçeneği ile kayıt olabilenler diledikleri yazarları ve eserleri takip edebiliyor; uygulamayı yalnızca Okur olarak kullanmak isteyen edebiyatseverler ise dilediği yazarı takip edip kendileriyle iletişime geçebiliyor.

Genç yazarlar kendi okur kitlesini oluşturabilecek

Genç yazarların ücretsiz olarak kullanabildiği ve kendi okur kitlesini oluşturabildiği

E-debiyat App’e Yazar profiliyle kayıt olan kullanıcılar; Premium Üyelik seçeneği ile kişiselleştirilebilir kitap kapağı, ekstra yazı kategorisi, arka plan ve font seçenekleri gibi ayrıcalıklara sahip oluyor.

Dijital ve sosyal etkinlikler aracılığıyla kullanıcıların kitap, felsefe, sanat gibi konularda sohbetlere katılabilmesini sağlayan E-debiyat App, ödüllü yarışma ve buluşmalar da barındırıyor. Öte yandan uygulama, dönemsel olarak en çok okunan eserlerin hiçbir telif hakkı olmadan basımını ve dağıtımını üstleniyor.

İzmir merkezli tasarım ajansı DotworkMedia tarafından yayımlanan E-debiyat App, edebiyatseverler için yenilikçi ve dijital bir mecrayı harekete geçirmeyi amaçlıyor.