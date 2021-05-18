Yüzde 400 artışla en çok “robot süpürge” aradık

Tam kapanma süreci tüketici alışkanlıklarını etkiledi. Google verilerine göre, robot süpürge aramaları yüzde 400’lük artışla en çok tercih edilen ev aletleri arasında yer aldı. Balkon dekorasyonu, yemek takımı aramaları artan aramalar arasında.

Evde geçirilen sürelerin artmasıyla beraber tüketicilerin ürün tercihleri ev dekorasyonu, ev aletleri ve bahçe kategorilerinde yoğunlaştı. Google verilerine göre, geçtiğimiz yıldan bu yana “robot süpürge” arama oranı yüzde 400 artış gösterdi. Yapılan aramalar içinde “buhurdanlık” oranı yüzde 180 artarken “balkon dekorasyonu” ile ilgili aramalar yüzde 125 artış gösterdi.

Ev ve bahçe için alınan ürünlerin yüzde 62’i online’dan

“12 kişilik yemek takımı” aramaları yüzde 60, “duvar kağıdı” aramaları ise yüzde 40 oranında yükseldi. Arama verilerindeki artış, ev ve bahçe kategorisinin popülerleştiğini gösteriyor. Türkiye’deki ev ve bahçe alışverişlerinin yüzde 65’i pandemi döneminde online mecralarda gerçekleşti. Toplam ticaret içerisinde e-ticaretin payı yüzde 9’dan yüzde 15’e yükseldi.

Yüzde 59 ürün fiyatında netlik istiyor

Online alışverişin büyük bir yükseliş yaşadığı bu dönemde tüketicilerin ürünü bulmada, tedarik sürecinde ve teslimatta sorun yaşamamaya öncelik verdiğini vurgulayan dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Online alışverişte fiyat bilgi gösterimindeki şeffaflık tüketici davranışlarını olumlu etkiliyor. Tüketicilerin yüzde 59’u fiyatında yanılgıya düşmediği ürünleri satın almayı tercih ediyor. Alışveriş tercihlerinin değişiklik gösterdiği günümüzde işletmeler, ürünlerini tanıtmak ve seslerini duyurmak için dijital pazarlamaya yatırım yapıyor.” bilgisini verdi.