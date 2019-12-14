Zyxel’den Dijital Dönüşüm İçin İpuçları

Zyxel Türkiye Channel Head Tuğba Şişik, Akdeniz Bilişim Zirvesi’nde veri güvenliğinde yapay zekânın önemine dikkat çekti. Şişik, kurumların ağ güvenliği yatırımı yaparken öncelikle artan iş ihtiyacı neticesinde büyüme kapasitesi olan esnek ürünleri tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Beşinci kez düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde sektör temsilcilerini ağırladı. Akdeniz’in en büyük bilişim etkinliği olan Akdeniz Bilişim Zirvesi’ni bu yıl yaklaşık 3500 katılımcı ziyaret etti. Piksel Akademi ile Antalya Teknokent’in stratejik iş ortaklığı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda; katılımcılar verimlilik avantajı sunan yeni teknolojiler ve dijital dönüşüm stratejileri hakkında en yetkili kişilerden bilgi aldı.

Akdeniz Bilişim Zirvesi, milli teknoloji hamlesi, savunma teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, blockchain teknolojisi, yerli yazılım teknolojileri, espor, veri süreçleri, KVKK, GDPR, turizm ve yeni teknolojiler gibi günümüzün en çok konuşulan konularını masaya yatırdı.

Türkiye bölgenin parlayan yıldızı

Etkinlik açılış konuşmasını yapan Antalya Valisi Munir Karaloğlu, Antalya’nın tarımı, turizmi, ticaretiyle ve yeni yeni gelişen teknolojisiyle Türkiye’yi hedefine taşıyacak önemli merkezlerden birisi olduğunun altını çizdi. Karaloğlu, Antalya, özellikle bilişim teknolojileriyle uğraşan insanlar için çok önemli bir ekosistem sunuyor. Bunu mutlaka ülkenin, şehrin istifadesine sunmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Munir Karaloğlu’nun ardından kürsüye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise milli teknoloji hamlesi ve dijital dönüşüm ile elde edilecek olan rekabet avantajının önemine dikkat çekti.

Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda bugüne kadar başarılan ve yakın dönemde yapılması hedeflenenler hakkında bilgiler aktaran Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık olarak milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmeyi en temel 2023 hedefi olarak belirlediklerini kaydetti. Türkiye’nin bölgenin en güçlü demografik özelliklere sahip ülkesi olduğuna dikkat çeken Kacır, orta yaşı 31 olan 80 milyonun üzerindeki dinamik nüfusuyla ülkemizin bölgenin parlayan yıldızı konumunda olduğunu söyledi.

Yapay zeka entegreli çok katmanlı ürünler siber korsanlara geçit vermiyor!

Zyxel Türkiye Channel Head Tuğba Şişik ise organizasyona katılan sektör temsilcileri en yeni güvenlik teknolojileri hakkında bilgi verdi. İşletmelerin güvenlik çözümlerini bünyelerine entegre ederken en çok hangi konuda dikkatli olmaları gerektiğine dair ipuçları veren Şişik şöyle konuştu:

“Büyük küçük her ölçekte tüm kurumlara, ağ güvenliği yatırımı yaparken artan iş ihtiyacı neticesinde büyüme kapasitesi olan esnek ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Öte yandan hepimizin bildiği gibi yapay zekanın gelişmesiyle siber korsanlar daha akıllı yöntemler kullanmaya başladı. Bu nedenle kurumların ağ güvenlik çözümlerini bünyelerine entegre ederken yapay zeka entegre edilmiş çözümleri tercih etmeleri doğru bir strateji olacaktır.”

2019 yılında siber korsanların özelikle küçük işletmeleri hedef aldığını vurgulayan Şişik, “Türkiye’de siber saldırıların %71’i, 100 kişiden az çalışanı olan KOBİ’lere karşı gerçekleştiriliyor. Dünyada neredeyse her 40 saniyede, 1 şirketin verileri siber saldırganlar tarafından ele geçiriliyor. Siber korsanlarla mücadele eden bir şirketin yaşadığı mağduriyet, ortalama 50 gün sürüyor. Bu oldukça yüksek iş gücü kaybı anlamına geliyor.Birçok küçük işletmede saldırı sonrasında çoğu zaman iş akışları durma noktasına gelebiliyor. Bulut tabanlı ve çok katmanlı güvenlik çözümleri, küçük işletmelerin ağ mimarisini daha çevik hale getirdiği gibi artarak karmaşıklaşan güvenlik tehditlerine karşı da üstün koruma sağlayabilir” dedi.

Kapsamlı dijital yol haritası olan kazanır!

İşletmelerin dijital yol haritası oluşturmasının neden gerekli olduğunu örneklerle anlatan Şişik, konuşmasına şöyle son verdi: İş dünyasında başarılı olabilmek, yani geleceğe ayak uydurabilmek için; dijital dünyayı anlamak ve ona uyum sağlamalıyız. Bu yarışta kapsamlı dijital yol haritası olan kazanır. KOBİ’ler’in de iş İhtiyaçlarını oldukça iyi analiz etmesi gerekiyor. Her ölçekten şirketin rekabette öne geçmesinin sırrı dijitalleşmede gizli. Zyxel olarak büyük küçük her ölçekten kurumun dijitalleşme yolunda atacağı adımları hızlandırmak için elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Teknolojik olacağız diye, plansız bir şekilde teknoloji yatırımları yapmak, yarardan çok zarar getirebilir. Yeni nesil yöneticilerimizin /iş insanlarımızın, kesintisiz iletişim ve iş sürekliliği için güçlü ağ altyapısının önemimin farkında olması bizi çok mutlu ediyor.”